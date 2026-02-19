Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chi Pu giữ đúng lời hứa “mỗi mùng một bộ”, xứng danh "nữ thần áo dài" mùa Tết

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Tưởng Chi Pu chỉ nói cho vui, hóa ra cô giữ đúng lời hứa “Mỗi Mùng diện một bộ áo dài” mà bộ sau còn đẹp hơn bộ trước.

chi-pu-3.jpg
chi-pu-4.jpg

Từ trước Tết Bính Ngọ khá lâu, Chi Pu đã khoe ảnh dịu dàng nền nã trong bộ áo dài ren kèm theo mục tiêu “Quyết định 10 mùng là 10 cái áo dài”. Netizen cứ ngỡ Chi Pu nói vậy cho vui, hóa ra cô làm thật.

chi-pu-19.jpg

Ngày Mùng 1 Tết, Chi Pu khoe ảnh đại gia đình đẹp rực rỡ trong các bộ áo dài đủ màu bằng chất liệu gấm mềm mại, sang trọng. Riêng Chi Pu nổi bật với áo dài vàng điểm xuyết chi tiết màu xanh lá, được khán giả khen là “tươi vui như nắng”.

chi-pu-17.jpg
chi-pu-18.jpg
chi-pu-20.jpg
chi-pu-22.jpg

Sang Mùng 2, Chi Pu lại biến hình sang dịu dàng, nhẹ nhàng bằng bộ áo dài xanh nhạt kết hợp quần vàng chanh. Hai tông màu tưởng như không liên quan nhưng đi cùng nhau lại rất hợp, nổi bật mà vẫn trang nhã.

chi-pu-9.jpg
chi-pu-11.jpg

Nhưng bộ áo dài thứ 3 mới giúp Chi Pu gây bùng nổ. Cô chọn trang phục từ vải gấm màu hồng đậm, kiểu dáng ôm vừa vặn khoe vòng eo nhỏ xíu, bờ vai mảnh mai. Chi Pu búi tóc cao, đeo kính râm càng thêm phần sang trọng.

chi-pu-7.jpg
chi-pu-8.jpg

Và mọi ánh nhìn của netizen đều đổ về chiếc vòng cổ to bản trên cổ Chi Pu, đồng bộ với khuyên tai vàng rực. Nhiều người nghĩ Chi Pu đang đeo trang sức vàng thật và không quên hỏi thăm nữ ca sĩ về giá trị của chúng, dự đoán vòng to cỡ này chắc phải tương đương vài chục cây vàng. Nhưng thực ra đây là trang sức mạ vàng của Gucci và cả bộ vòng cổ cùng khuyên tai có giá khoảng 100 triệu đồng.

chi-pu-1.jpg
chi-pu-15.jpg

Ngoài ba bộ áo dài chính thức sau 3 ngày Tết, Chi Pu đã kịp khoe thêm vài mẫu áo khác từ trước Tết. Mỗi bộ một chất liệu, một kiểu dáng khác nhau nhưng đều rất hợp với nhan sắc Chi Pu, khiến netizen chỉ còn biết công nhận cô chính là "nữ thần áo dài" dịp Tết này.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
#Chi Pu #áo dài tết #sao nữ áo dài Tết #Chi Pu áo dài

