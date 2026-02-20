Dù không phải vai chính, "chị Phiến" vẫn gây chú ý ở cinetour Báu Vật Trời Cho

HHTO - Chuyến cinetour tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây của đoàn phim "Báu Vật Trời Cho" trong những ngày đầu năm 2026 mang lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả tại rạp.

Hành trình giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát, Thư Đan, Hưng Nguyễn, Khương Lê và Khuyến Dương ("chị Phiến"). Các buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, gần gũi, thể hiện sự gắn kết giữa nghệ sĩ và người xem trong dịp Tết.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, các diễn viên trẻ của bộ phim cũng nhận được sự quan tâm lớn. Thư Đan, Khương Lê và Hưng Nguyễn thể hiện sự hào hứng khi lần đầu tham gia hoạt động cinetour quy mô lớn. Họ chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp chứng kiến phản ứng của khán giả và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị trong đoàn.

Trong các buổi giao lưu, Khuyến Dương ("chị Phiến") trở thành tâm điểm của nhiều tràng cười khi mang đến những màn trò chuyện dí dỏm, tạo bầu không khí thân thiện tại rạp. Sự gần gũi và hài hước của Khuyến Dương giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Hành trình cinetour của đoàn phim bắt đầu tại TP.HCM, nơi các suất chiếu giao lưu thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi. Ngay từ những buổi gặp gỡ sáng mùng 1 Tết, các nghệ sĩ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt và những lời chia sẻ chân thành từ người xem. Không khí tại rạp sôi động, xen lẫn sự xúc động khi khán giả trực tiếp bày tỏ cảm nhận về câu chuyện gia đình giàu cảm xúc mà bộ phim mang lại.

Sau TP.HCM, đoàn phim tiếp tục di chuyển đến nhiều tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang. Các nghệ sĩ xuất hiện tại rạp chiếu trong sự chào đón nồng hậu của khán giả địa phương.

Phương Anh Đào chia sẻ: "Đi đến nhiều rạp, nghe được tâm sự của nhiều người mẹ, tôi càng thấy yêu vai Ngọc của mình hơn. Tôi hy vọng mình phần nào đó đã truyền tải được những nguồn năng lượng tích cực, trong sáng và tình mẫu tử thiêng liêng thông qua Báu Vật Trời Cho. Đây là một vai diễn tôi đã tìm kiếm từ lâu".

Quách Ngọc Ngoan cũng tâm sự: "Bản thân tôi vừa trở lại với điện ảnh và nhận ra tình yêu thương của khán giả dành cho mình vẫn ở đó. Bà con khi gặp tôi vẫn nhắc rằng "Anh này đóng phim A hay lắm" hay "Sao mấy năm rồi mới đi đóng phim lại vậy con". Tôi xúc động khi nghe những tâm sự rất chân chất của bà con miền Tây khi xem Báu Vật Trời Cho. Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ tất cả các phim điện ảnh Việt ra mắt dịp Tết năm nay, không chỉ là phim của chúng tôi".

Đi đến cụm rạp nào, khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho các nghệ sĩ. Những tràng pháo tay, những bó hoa và những lời chúc đầu năm được trao tận tay đoàn phim thể hiện sự yêu mến mà khán giả dành cho tác phẩm.