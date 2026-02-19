Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tóc Tiên được so sánh với Shin Hye Sun, chính chủ hài hước “xin vía” diễn xuất

Lan Anh

HHTO - Tóc Tiên trở thành tâm điểm với loạt ảnh được đặt cạnh nữ diễn viên Shin Hye Sun trong tạo hình Sarah Kim - nữ chính phim Hàn đang gây sốt nhất hiện nay, được nhận xét “giống nhau như hai giọt nước”.

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” trước loạt hình ảnh được nhận xét là “giống nhau như hai giọt nước” giữa Tóc Tiên và nhân vật Sarah Kim (do nữ diễn viên Shin Hye Sun thủ vai) trong bộ phim mới ra mắt The Art of Sarah.

review-phim-the-art-of-sarah-shin-hye-sun-2048x1365-177121967182346717971-1771226689711-17712266899151387995095.jpg
image-40.jpg
Sự tương đồng đến mức khiến chính chủ cũng phải ngỡ ngàng.

Những ngày qua, bộ phim The Art of Sarah nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của giới mê phim Việt. Không chỉ gây chú ý bởi nội dung kịch tính, tác phẩm còn ghi điểm nhờ phần visual ấn tượng của dàn diễn viên.

Đáng chú ý nhất là những phân cảnh của nữ chính do Shin Hye Sun thủ vai khiến nhiều khán giả Việt có cảm giác “lạ mà quen”. Sau vài vòng so sánh, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra: Ở nhiều góc quay, ánh mắt và thần thái của mỹ nhân xứ Hàn có nét tương đồng đáng kinh ngạc với nữ ca sĩ Tóc Tiên.

632357995-17930053716190819-9125795397585472606-n11.png
Tóc Tiên và nữ chính Sarah Kim﻿ có những góc mặt giống nhau.

Tóc Tiên ngay sau đó cũng bất ngờ đăng tải một Story đầy duyên dáng. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh so sánh visual của mình với Shin Hye Sun. Cô viết: “Thiệt sự bản thân không thấy quá giống Shin Hye Sun, nhưng xin vía được đóng phim hay như cô ấy.”

img5679-1771251348663886127411-1771306873587-177130687426169074360.jpg
Lời chia sẻ nửa đùa nửa thật vừa thể hiện sự khiêm tốn, vừa cho thấy niềm yêu thích và sự ngưỡng mộ mà nữ ca sĩ dành cho đồng nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên không dừng lại ở đó, thời gian sau Tóc Tiên lại đăng tải thêm hình ảnh cặp đôi nam - nữ chính trong phim trên broadcast cá nhân, “ngơ ngác” vì người trong hình quá giống mình.

631698678-17930262699190819-4131551749740233488-n.jpg
Màn tương tác duyên dáng này ngay lập tức thu hút hàng loạt tương tác.

Ngoài đời, cả Tóc Tiên và Shin Hye Sun đều sinh năm 1989, cùng theo đuổi phong cách trưởng thành, hiện đại và có phần cá tính. Trước đó, trong chuyến đi Hàn Quốc năm 2023, Tóc Tiên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi cosplay tạo hình “Chàng hậu” - nhân vật do Shin Hye Sun thủ vai trong Mr. Queen.

toc-tien-mr-queen-7-1684207592954977889580-17712530094851175146681-1771306873587-177130687424563380343.png
Loạt ảnh diện hanbok truyền thống của nữ ca sĩ từng khiến netizen hài hước gọi đây là “chị em thất lạc” vào thời điểm đó.

Sau màn “xin vía” diễn xuất từ Shin Hye Sun, Tóc Tiên khiến khán giả tò mò về khả năng lấn sân màn ảnh trong tương lai. Bởi lẽ, bên cạnh giọng hát nội lực và phong cách âm nhạc cá tính, nữ ca sĩ còn sở hữu thần thái điện ảnh rõ nét, từ ánh mắt sắc sảo đến biểu cảm giàu chiều sâu.

image-39.jpg
Lan Anh
#Tóc Tiên #Shin Hye Sun #The Art of Sarah #so sánh ngoại hình #phim Netflix #diễn viên #gương mặt

Xem thêm

Cùng chuyên mục