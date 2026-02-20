Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Bản tình ca day dứt mà LyLy viết cho chuyện tình của Hải Linh trong “Thỏ Ơi!!”

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - LyLy đâu chỉ gây ấn tượng nhờ diễn xuất tự nhiên, nhan sắc ấn tượng trong phim Tết Thỏ Ơi!! mà còn là chủ nhân của bản nhạc phim chỉ nghe tựa đề đã thấy buồn.

Thỏ Ơi!! đang là phim ăn khách nhất ngoài rạp hiện nay và phá kỷ lục doanh thu khi đạt mốc 100 tỷ đồng sau chưa đầy ba ngày chiếu. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra MV Giữ Anh Em Làm Cũng Không Xong do LyLy sáng tác và thể hiện, càng khiến khán giả thêm day dứt với chuyện tình của Hải Linh và Thế Phong trong phim.

Xuyên suốt bài hát là chuỗi chất vấn đầy day dứt của người con gái trong tình yêu, khi những mâu thuẫn và hiểu lầm đã đẩy cả hai đến quyết định buông tay. Qua tính tự sự đậm nét, ca khúc gợi mở rằng học cách yêu bằng tất cả cũng đồng nghĩa với việc học cách chấp nhận mất mát, để sau cùng mỗi người vẫn có thể bước tiếp về phía trước.

tho-oi-2.jpg
LyLy viết nhạc phim cho chính nhân vật của mình

Việc vừa là người sáng tác, vừa trực tiếp thể hiện ca khúc, đồng thời đảm nhận vai Hải Linh giúp LyLy có lợi thế đặc biệt trong việc truyền tải cảm xúc. Nhờ thấu hiểu sâu sắc nội tâm nhân vật từ kịch bản đến từng câu chữ, nữ ca sĩ đã khắc họa trọn vẹn sự giằng xé, bất lực cùng những tổn thương âm ỉ của Hải Linh.

tho-oi-1.jpg
Hải Lan đã có chuyện tình ngỡ đẹp như mơ

Từng câu hát như lời tự sự, chất chứa nỗi bất lực của người con gái khi vẫn còn yêu nhưng không thể giữ người thương ở lại. Những câu hát như “Chỉ việc giữ anh bên em / Em cũng làm không xong” hay “Dù con tim chẳng còn vẹn nguyên sau những bão giông, mình tha thứ cho nhau có được không?” càng nhấn mạnh bi kịch cảm xúc của Hải Linh, tình yêu vẫn còn đó nhưng mọi thứ đã không thể trọn vẹn như trước. Từ đó mà Giữ Anh Em Làm Cũng Không Xong hứa hẹn sẽ mang đến những dư âm cảm xúc đặc biệt khi khán giả xem xong Thỏ Ơi!!.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#LyLy #Thỏ Ơi!! #Giữ Anh Em Làm Cũng Không Xong #phim Tết 2026 #Trấn Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục