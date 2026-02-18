Mỹ Tâm - Mai Tài Phến khiến người hâm mộ nức lòng khi tung ảnh "đại gia đình"

HHTO - Ê-kíp phim điện ảnh "TÀI" vừa tung bộ hình ngay mùng 1 Tết, với concept "mã đáo thành công". NSX Mỹ Tâm, đạo diễn Mai Tài Phến cùng các diễn viên mang đến không khí Tết rộn ràng, ấm áp cùng tinh thần đoàn viên.

Lấy tông màu xanh - vàng chủ đạo, bộ ảnh gây ấn tượng với hình ảnh đại gia đình quây quần trong không gian đậm chất Tết truyền thống với sự xuất hiện của NSX Mỹ Tâm, Đạo diễn Mai Tài Phến, NSƯT Hạnh Thuý, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Vinh Râu, Quang Trung, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải.

Theo đại diện Nhà sản xuất, bộ ảnh không chỉ đơn thuần là hình ảnh chúc Xuân mà còn là thông điệp của bộ phim: “Chúng tôi muốn khán giả nhìn thấy một gia đình rất quen thuộc - nơi có yêu thương, mâu thuẫn, tổn thương nhưng cuối cùng vẫn luôn tìm được cách quay về bên nhau.”

Mỹ Tâm gửi lời chúc mừng đến khán giả: "Happy Lunar New Year! Mở đầu năm mới Bính Ngọ với chiếc ảnh thật tươi xinh rực rỡ của dàn diễn viên phim TÀI. Xin gởi lời chúc thân thương đến tất cả chúng ta sẽ có năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an, một năm Mã đáo thành công rực rỡ và hẹn nhau ngày ra rạp để cùng đón xem phim Tài nhé!". Mai Tài Phến cũng nhắn nhủ: "Kính chúc mọi người một mùa xuân trọn vẹn bình yên, Tài lộc đầy nhà, Tâm an vạn sự như ý. Mong sớm hội ngộ cùng mọi người tại rạp".

TÀI là dự án điện ảnh được đầu tư quy mô, quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ cùng ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm. Phim khai thác câu chuyện gia đình dưới góc nhìn hiện đại, kết hợp yếu tố cảm xúc, hài hước và những lát cắt đời sống chân thực.