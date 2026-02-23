Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lao động có thể nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 trong trường hợp nào?

Linh Lê

HHTO - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026 được đánh giá là một trong những kỳ nghỉ thuận lợi nhất trong năm. Nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, người lao động có thể được nghỉ liên tục tới 9 ngày, tạo điều kiện cho việc đi du lịch dài ngày hoặc về quê sum họp cùng gia đình.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết. Năm 2026, lịch nghỉ dịp cuối tháng 4 - đầu tháng 5 được xác định như sau:

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật ngày 26/4/2026. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4/2026.

Tiếp đó, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 rơi vào thứ Năm, và Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Sáu. Hai ngày này là ngày nghỉ lễ chính thức theo quy định.

Như vậy, riêng các ngày nghỉ lễ và nghỉ bù đã tạo thành hai cụm nghỉ khá gần nhau vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Giữa kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chỉ có hai ngày làm việc là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4). Đây chính là khoảng thời gian “đệm” quyết định việc người lao động có thể nghỉ dài ngày hay không.

Nếu người lao động vẫn đi làm bình thường trong hai ngày này, kỳ nghỉ sẽ bị chia thành hai đợt riêng lẻ.

Người lao động có thể nghỉ liên tục 9 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết Chủ nhật 3/5/2026, trong trường hợp:

- Được nghỉ đầy đủ các ngày lễ, nghỉ bù và ngày nghỉ cuối tuần theo quy định

- Sử dụng 2 ngày phép năm (hoặc được doanh nghiệp cho nghỉ) vào ngày 28/4 và 29/4.

Khi đó, lịch nghỉ sẽ được nối liền từ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sang kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Việc nghỉ phép năm phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động và phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như nội quy của từng cơ quan, doanh nghiệp. Không phải mọi trường hợp đều mặc nhiên được nghỉ dài ngày nếu chưa có sự sắp xếp phù hợp.

Tuy nhiên, với lịch nghỉ thuận lợi như năm 2026, nhiều doanh nghiệp có thể chủ động bố trí nhân sự linh hoạt, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau thời gian làm việc căng thẳng.

Việc Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật, trong khi 30/4 và 1/5 liền kề cuối tuần đã tạo nên một kỳ nghỉ hiếm gặp trong năm. Nếu tận dụng hợp lý phép năm, người lao động hoàn toàn có thể có 9 ngày nghỉ liên tiếp mà không cần nghỉ bù quá nhiều ngày làm việc.

Đây được xem là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch du lịch dài ngày hoặc sắp xếp công việc cá nhân trong năm 2026.

hht1475-coverfb.jpg
