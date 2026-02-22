Năm Bính Ngọ “Song Hỏa” nhưng mệnh Thủy: Trong các chuyến đi nên lưu ý gì?

HHTO - Theo cách tính từ xa xưa thì năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm “Song Hỏa” nhưng mang mệnh Thủy. Những yếu tố này được cho là tạo ra năng lượng thế nào cho năm nay, và dựa trên đó thì nên lưu ý gì về các chuyến đi?

Năm Bính Ngọ 2026 được coi là năm khá đặc biệt: Thiên can (Bính) và Địa chi (Ngọ) đều thuộc hành Hỏa nên được gọi là năm "Song Hỏa" hay "lửa chồng lửa". Tuy nhiên, năm nay lại mang mệnh Thiên Hà Thủy, tức là “nước trên trời”.

Theo quan niệm dân gian, sự kết hợp Hỏa và mệnh Thủy được cho là tạo ra năng lượng chuyển động mạnh, dù vẫn có yếu tố điều tiết bên trong; ngoài ra thì xung khắc giữa Hỏa và Thủy đôi khi tạo ra sự biến đổi nhanh chóng.

Cũng có quan niệm phong thủy cho rằng trong năm có yếu tố Thủy thì nên cẩn thận hơn khi tham gia hoạt động ở môi trường nước, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Liên quan đến quan niệm này, một số cư dân mạng ở châu Á đã chia sẻ bài đăng của trang Maritime NZ vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong đó nhắc đặc biệt cẩn thận ở nơi có nước hoặc gần nước: Đảm bảo ai cũng mặc áo phao vừa người; Nắm rõ điều kiện thời tiết và hiểu rằng thời tiết có thể thay đổi rất nhanh; Mang theo 2 loại phương tiện liên lạc chống nước.

Bài đăng vào ngày mùng 1 Tết, nhắc cẩn thận ở môi trường nước của trang Maritime NZ. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, bài đăng nói trên không mang ý nghĩa tâm linh hay siêu nhiên, mà có thể thấy đây là những hướng dẫn an toàn quen thuộc cho những chuyến đi đến các vùng nước. Hơn nữa, Maritime NZ là trang của cơ quan hàng hải New Zealand, nên việc họ nhắc cẩn thận ở môi trường nước là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, năm Bính Ngọ được gọi là năm "Ngựa Lửa", theo quan niệm từ xưa thì cũng cần cẩn thận với các chuyến đi đến những nơi khô hạn (đặc biệt lưu ý là việc đốt lửa trại, pháo hoa đều phải đảm bảo an toàn). Năng lượng nóng của năm "Song Hỏa" cũng được coi là lời nhắc mỗi người nên giữ bình tĩnh, kiềm chế, không nên vội vã, nôn nóng trong khi di chuyển.

Những thông tin trên là quan niệm từ xa xưa, một phần dựa trên phong thủy; còn trên thực tế, không có bằng chứng cho thấy năm nào "tốt" hay "không tốt" hơn năm nào cho việc di chuyển, đi lại. Về các chuyến đi, sự chuẩn bị cẩn thận thường giúp hạn chế các sự cố, nên dù là đi đâu cũng không nên chủ quan, qua loa.

Giữ bình tĩnh trong các chuyến đi, ngay cả khi đông đúc, cũng là cách để tránh sự cố. Ảnh minh họa: Trần An/ TPO.

Năm Bính Ngọ được coi là năm “động”, và việc dịch chuyển cũng là điều ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Việc các nhà nghiên cứu phong thủy nhắc cẩn trọng ở môi trường nước hay nơi khô hạn thực ra là những điều mà năm nào cũng cần chứ không chỉ là năm mang mệnh Thủy hay Hỏa.

Tóm lại, trong các chuyến đi thì bất kỳ ai cũng nên chuẩn bị kỹ phương tiện, theo dõi dự báo thời tiết, không chủ quan khi tham gia hoạt động dù là ở sông nước hay núi rừng, tránh tâm lý nóng vội khi di chuyển đường dài và luôn tôn trọng các quy định an toàn. Những điều này luôn đúng dù là cho chuyến đi đến đâu, ở thời điểm nào.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.