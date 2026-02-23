Tần số Trái Đất tăng đột biến: Thực hư ra sao, liệu có ảnh hưởng đến con người?

HHTO - Một số trang tin khí tượng đã thông báo về việc một tần số tự nhiên của Trái Đất - còn được gọi là "nhịp tim" của Trái Đất - đã có những đợt tăng đột biến và có thể ảnh hưởng đến thần kinh của con người. Thực hư hiện tượng này thế nào, con người có thể bị ảnh hưởng ra sao và cần làm gì để hạn chế tác động?

Tần số tự nhiên của Trái Đất - còn gọi là cộng hưởng Schumann - đã có một loạt đợt tăng mạnh bất thường, làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tới con người, đặc biệt là về não bộ/ thần kinh, theo các trang New York Post và Daily Mail.

Cộng hưởng Schumann là dao động điện từ tự nhiên giữa bề mặt Trái Đất và tầng điện ly (các lớp khí quyển ở độ cao khoảng 60 đến hơn 1.000 km), chủ yếu do sét tạo ra. Tần số nền ổn định của hiện tượng này thường là khoảng 7,83 chu kỳ/giây, được đo bằng Hertz (Hz).

Điều thú vị là khi con người cố gắng thư giãn hoặc ngủ, não bộ tạo ra sóng não chậm, thường từ 4 - 8 chu kỳ/giây, theo một số giả thuyết thì như vậy là hòa hợp với tần số Trái Đất.

Tần số Trái Đất là khái niệm mà nhiều nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Ảnh minh họa: NASA/ Goddard Conceptual Image Lab.

Nhưng ứng dụng theo dõi thời tiết không gian MeteoAgent mới thông báo rằng tần số Trái Đất đã ở mức cao trong suốt tháng 2/2026, có khả năng là do bão mặt trời gây ra sự bất ổn cho từ trường Trái Đất.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, vì sự tương đồng giữa tần số Trái Đất và sóng não của con người khi nghỉ ngơi, nên những thay đổi trong tần số Trái Đất có thể ảnh hưởng đến thần kinh của con người. Cụ thể là tần số Trái Đất tăng đột biến sẽ góp phần khiến con người bị khó ngủ/ rối loạn giấc ngủ, lo lắng, khó tập trung, ù tai, thay đổi tâm trạng, dễ mệt mỏi về thần kinh và cơ bắp…

Có một số giả thuyết rằng tần số Trái Đất có ảnh hưởng đến thần kinh và hành vi của con người. Ảnh minh họa: Freepik.

Vậy tần số Trái Đất có thực sự ảnh hưởng đến con người không?

Từ xưa, sự thay đổi, biến động của các yếu tố trong khí quyển và tự nhiên vốn được cho là có ảnh hưởng ít nhiều đến con người. Đây là điều dễ hiểu, vì chúng có thể tác động đến nhịp sinh học của cơ thể. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói vẫn chưa thể chứng minh rõ ràng rằng tần số Trái Đất gây ra những vấn đề như trên đối với con người, mà những triệu chứng như khó ngủ, chóng mặt, thay đổi tâm trạng… có thể do nhiều nguyên nhân khác.

Ngoài ra, các nhà khoa học hiện đại cũng cho rằng các phép đo tần số Trái Đất có thể cho ra các kết quả chênh lệch một cách tự nhiên, nếu có sự tăng giảm tùy theo thời điểm cũng không đồng nghĩa với ảnh hưởng đột ngột đến môi trường sống của con người.

Nói chung, chưa có cảnh báo chính thức nào từ các cơ quan khoa học lớn về nguy cơ sức khỏe liên quan đến cộng hưởng Schumann. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Hiện tại, một số trang mạng xã hội gọi tần số Trái Đất nói trên là "tần số vũ trụ" và diễn giải theo hướng siêu nhiên. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định đây là vấn đề tự nhiên, khuyên người dân không nên suy đoán thiếu căn cứ, chỉ cần giữ nhịp sống ổn định theo những cách quen thuộc như ăn ngủ đều đặn, giảm căng thẳng là được.