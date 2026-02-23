Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mô hình AI mới tái hiện phim bom tấn trong phút mốt khiến Hollywood lo lắng

Dương Kiều

HHTO - Mô hình AI mới Seedance 2.0 gây sốt trên phạm vi toàn cầu khi có thể tái tạo những nhân vật phim Hollywood đình đám thành sản phẩm mới.

Vào đầu tháng 2/2026, phiên bản "trợ lý AI" mới Seedance 2.0 chính thức ra mắt và nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mô hình trí tuệ nhân tạo mới với chức năng chính là tạo video do ByteDance - tập đoàn công nghệ Trung Quốc đứng sau TikTok phát triển, khiến người dùng toàn cầu nói chung và ngành công nghiệp Hollywood nói riêng rơi vào trạng thái vừa phấn khích vừa lo ngại.

seedance-20jpg-1771585762743.jpg

Cụ thể, Seedance gây chú ý khi có thể tạo những đoạn video ngắn dựa trên nhân vật phim có thật. Gần đây, những sản phẩm với sự xuất hiện của nhân vật siêu anh hùng Marvel, DC, anime như Jujutsu Kaisen, Bảy Viên Ngọc Rồng... hay thậm chí các cảnh chiến đấu kiểu Hollywood đang gây sốt trên mạng xã hội. Chất lượng hình ảnh được nhận xét đạt mức tốt, giống như phim thật với chuyển động mượt mà, kết hợp hiệu ứng âm thanh và lời thoại tự nhiên chỉ thông qua vài dòng mô tả văn bản ngắn gọn.

Video cảnh biệt đội Avengers đối đầu Frieza của Bảy Viên Ngọc Rồng được tạo bởi Seedance 2.0. Nguồn: @rion1772

Seedance là mô hình AI tạo video đa phương thức tiên tiến nhất của ByteDance tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, phiên bản 2.0 gần đây mới thực sự tạo nên "cơn bão" khi hỗ trợ đầu vào đa phương tiện từ văn bản, hình ảnh đến âm thanh và video.

Người dùng có thể tạo video chất lượng cao 1080p với chuyển động ổn định, chân thực, kiểm soát góc máy ở mức độ đạo diễn bao gồm ánh sáng, bóng đổ, biểu cảm nhân vật và chuyển cảnh liền mạch. Đặc biệt, Seedance 2.0 còn tích hợp chức năng tạo âm thanh gốc, hiệu ứng âm thanh và lời thoại đồng bộ, thậm chí hỗ trợ đa ngôn ngữ với khẩu hình chính xác.

fotojet-62-edited-1.jpg
Một cảnh phim Brad Pitt và Tom Cruise đối đầu được Seedance 2.0 tạo ra.

Không ít chuyên gia nhận định rằng công nghệ AI dành cho mảng video đã bước sang một giai đoạn mới, nơi ranh giới giữa sản phẩm "người thật việc thật" và trí tuệ nhân tạo dần trở nên mờ nhạt. Thậm chí, nhiều hãng phim lớn như Disney, Paramount, Netflix... đã nhanh chóng lên tiếng phản đối, cáo buộc ByteDance vi phạm bản quyền khi mô hình dường như sử dụng dữ liệu huấn luyện chứa nội dung có bản quyền mà không được phép. Hiệp hội Điện ảnh Hollywood cũng đã gửi thư cảnh báo ngừng và yêu cầu xóa bỏ các nội dung vi phạm khỏi dữ liệu huấn luyện. Từ đó, phía ByteDance buộc phải cam kết sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ, hạn chế khả năng tạo nội dung vi phạm bản quyền và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

seedance-2-0-thumbnail-article.jpg

Mặc dù vậy, Seedance 2.0 vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá cao, có thể làm thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất phim, quảng cáo, game và nội dung số trong tương lai. Sự có mặt của AI giúp giảm chi phí đáng kể nhưng đồng thời ảnh hưởng lớn đến việc làm của người thật như diễn viên, biên kịch, cũng như tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với các phương thức ghi hình hay sản xuất thủ công, truyền thống.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Dương Kiều
#Seedance #ByteDance #công nghệ AI #trí tuệ nhân tạo #Seedance 2.0

