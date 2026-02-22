Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mùng 6 Tết là ngày “tiễn Thần Nghèo”: Nên làm gì để đón may mắn, thành công?

HHTO - Theo quan niệm từ xưa ở một số nền văn hóa Á Đông, mùng 6 Tết Âm lịch được gọi là ngày “tiễn Thần Nghèo”. Phong tục này có ý nghĩa gì? Trong ngày mùng 6, nên và không nên làm gì để đón may mắn, thành công, đặc biệt là trong công việc?

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngày mùng 6 được coi là ngày "tống tiễn Thần Nghèo" - chỉ việc loại bỏ những điều không tốt để đón những điều may mắn trong năm mới, đặc biệt là về công ăn việc làm.

Đây là một phong tục từ xưa, theo đó mỗi ngày trong 15 ngày đầu tiên của năm mới Âm lịch đều có ý nghĩa riêng. Ngày nay, ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Singapore…, người dân vẫn thực hiện những nghi thức nhất định vào ngày mùng 6 Tết để xua đi những điều không may, theo các trang SaysPagoda Arts.

Với các gia đình và cá nhân, trong ngày mùng 6, nên dọn dẹp lại nhà cửa, loại bỏ những thứ đồ cũ, hỏng, sứt mẻ như quần áo cũ, đồ dùng bị nứt… Những hành động này tượng trưng cho việc tiễn “nghèo khó” ra khỏi nhà, xua đi vận xui tích tụ, mở đường cho tài lộc và cơ hội mới. Về mặt thực tế thì bỏ bớt đồ cũ hỏng đi cũng là để không gian sống thoáng đãng, gọn gàng hơn.

Mua sách vở cũng được coi là việc nên làm trong ngày mùng 6 Tết để làm giàu về trí tuệ, kiến thức, văn chương. Ảnh: TPO.

Ngày mùng 6 cũng được coi là ngày của công danh sự nghiệp, phù hợp để gửi e-mail công việc, khởi động các kế hoạch. Ở Việt Nam, nhiều cửa hàng cũng lựa chọn mở hàng trong ngày này.

Trong năm Bính Ngọ - là năm con Ngựa, biểu tượng của sự năng động và tiến về phía trước, các nhà nghiên cứu phong thủy cho rằng mùng 6 phù hợp để chuyển động. Chẳng hạn, nếu chưa phải làm việc thì có thể chủ động ra ngoài đi dạo, tập thể thao, ăn uống, mua sắm trong điều kiện cho phép…, coi như "lấy đà" cho cả năm.

Cũng theo quan niệm dân gian, trong ngày mùng 6 của năm Ngọ, nên tránh trì hoãn, ngồi không, vì những điều này tạo cảm giác trì trệ trong công việc.

Nói chung, tinh thần của ngày mùng 6 Tết là tích cực hành động. Nhìn ở góc độ hiện đại, ngày “tiễn Thần Nghèo” có thể hiểu đơn giản là ngày để khởi động lại guồng quay công việc, học hành, không uể oải, lười biếng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Thục Hân
