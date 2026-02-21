Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Trăng Chiều Rực Rỡ lên live-action: "Chốt đơn" dàn cast chuẩn "hoàng tử"

HẢI ĐƯỜNG ​
HHTO - Bộ truyện tranh “Trăng Chiều Rực Rỡ” sẽ được đưa lên phim live-action, công chiếu vào mùa Thu này. Phim đã tìm được hai diễn viên chính có vẻ ngoài càng ngắm càng chuẩn “hoàng tử”.

Bộ truyện tranh Trăng Chiều Rực Rỡ (In The Clear Moonlit Dusk) là một trong những bộ manga thuộc thể loại shoujo (truyện tranh hướng đến đối tượng độc giả chủ yếu là thiếu nữ) được nhiều độc giả yêu thích của tác giả Mika Yamamori - cũng là tác giả của một manga shoujo nổi tiếng khác Sao Băng Ban Ngày. Trăng Chiều Rực Rỡ cũng đã đến tay độc giả Việt Nam, hiện tại đã phát hành đến tập 8.

trang-chieu-ruc-ro-10.jpg
Truyện tranh Trăng Chiều Rực Rỡ đã phát hành ở Việt Nam.

Câu chuyện của Trăng Chiều Rực Rỡ kể về Takiguchi Yoi - tuy là con gái nhưng lại được bạn học đặt cho biệt danh “hoàng tử”. Bởi Yoi có đôi chân dài, giọng nói trầm, tính cách ga-lăng với con gái, khuôn mặt “đẹp trai” không thua kém bất kỳ nam sinh nào. Dù biệt danh có ý khen ngợi nhưng Yoi lại không thoải mái với nó chút nào. Sâu trong lòng, Yoi cũng muốn được đối xử như một cô gái bình thường, thậm chí là “công chúa” đối với một ai đó đặc biệt.

Một ngày nọ, Yoi tình cờ chạm mặt Ichimura Kohaku - một đàn anh chung trường, là một người cũng được gọi là “hoàng tử”. Bởi Kohaku có vẻ ngoài bảnh bao, là một hotboy đào hoa được nhiều bạn gái theo đuổi, lại còn học giỏi con nhà giàu. Sau cuộc gặp gỡ này, một câu chuyện tình yêu mang màu sắc tuổi trẻ giữa hai “hoàng tử” từ đó bắt đầu.

trang-chieu-ruc-ro-11.jpg
Hai nhân vật chính của Trăng Chiều Rực Rỡ bản live-action.

Đầu năm nay, bản anime (hoạt hình) của Trăng Chiều Rực Rỡ đã ra mắt khán giả. Và mùa Thu này, bản live-action (phim do người thật đóng) cũng sẽ công chiếu. Phim đã công bố hai diễn viên chính cũng như công bố poster của hai nhân vật chính.

trang-chieu-ruc-ro-6.jpg
trang-chieu-ruc-ro-7.jpg

Theo đó, “hoàng tử” thứ nhất - nữ chính Takiguchi Yoi - sẽ do nữ diễn viên Anzai Seira (Trillion Game) đảm nhận. Ảnh trên poster có vẻ khiến nữ diễn viên sinh năm 2004 này trông khá “cứng”, không được tự nhiên, do đó bị nhận xét là “kém sắc” hơn Yoi trong manga. Nhiều bình luận viết rằng Anzai Seira trông đẹp trai, nhưng lại thiếu chút nữ tính mềm mại.

Tuy nhiên, khi ngắm thêm một số hình ảnh khác của cô nàng trong mái tóc ngắn, nhiều netizen đã “quay xe”, bởi lúc này trông Anzai Seira đẹp trai mà vẫn xinh gái khá hợp với nhân vật.

trang-chieu-ruc-ro-12.jpg
trang-chieu-ruc-ro-13.jpg

“Hoàng tử” thứ hai - nam chính Ichimura Kohaku - thuộc về Michieda Shunsuke (Tình Đầu Phai Mờ, Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian). Dù nổi tiếng với khuôn mặt mỹ nam nhưng không ít netizen nhận xét rằng có vẻ Michieda Shunsuke không hợp vai này cho lắm. Bởi trông anh chàng có vẻ “ngoan” quá, vẻ đẹp trông “ngọt ngào”, khác với khí chất có chút “trai hư” của nhân vật.

Tuy nhiên, những ai đã xem Michieda Shunsuke trong Mars: Cuộc Cách Mạng Của Zero (Mars: Zero no Kakumei) thì đều nhận xét rằng anh chàng diễn “trai hư” cũng ra-gì-và-này-nọ đó.

trang-chieu-ruc-ro-14.jpg
Trăng Chiều Rực Rỡ đã ra mắt anime đầu năm nay.

Trăng Chiều Rực Rỡ bản live-action sẽ công chiếu vào mùa Thu, trước tiên ở Nhật Bản. Lịch chiếu quốc tế hiện vẫn chưa được cập nhật.

hht1475-coverfb.jpg
HẢI ĐƯỜNG ​
#Trăng Chiều Rực Rỡ #In The Clear Moonlit Dusk #Manga #Manga Shoujo #Michieda Shunsuke #Anzai Seira #Truyện tranh live-action

