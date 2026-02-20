Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Single's Inferno 5: Sung Hun bóc trần sự thật về Đảo Địa Ngục, phản hồi tin đồn gia thế

HHTO - "Lốp trưởng" Sung Hun tiết lộ rằng chỉ có 30% diễn biến thực tế được lên sóng trên "Single's Inferno 5". Điều kiện khắc nghiệt trên Đảo Địa Ngục khiến sao nam sụt 5kg trong 10 ngày. Anh đã muốn "gọi trực thăng" rời đảo ngay ở ngày đầu tiên.

Cơn sốt Single's Inferno 5 không hề giảm nhiệt ngay cả khi kết quả chung cuộc đã phát sóng. Khán giả quan tâm tới quan hệ hiện tại của các cặp đôi endgame cũng như các diễn biến đằng sau máy quay.

Mới đây, Lee Sung Hun/ Samuel Lee xuất hiện trên HAHA Podcast mùa 2 "một lần nói hết" về trải nghiệm của anh tại show hẹn hò hot nhất hiện nay.

singles-inferno-5sung-hun-5.png

Trong buổi trò chuyện với chị em nhà Ha dài hơn nửa tiếng, netizen có cái nhìn khác về Sung Hun - sao nam từng bị chê "chán ngắt" trong show. Anh chia sẻ cởi mở nhưng biết điểm dừng ở các câu hỏi tình cảm riêng tư để tránh ảnh hưởng đến các thí sinh khác.

singles-inferno-5-lee-sung-hun-4-9305.jpg

Sung Hun được đội ngũ sản xuất chủ động tiếp cận thông qua những người bạn chung. Yếu tố người Mỹ gốc Hàn là điểm cộng giúp anh nổi bật giữa các ứng cử viên.

Sao nam thành thật nói rằng ban đầu anh nghĩ xác suất tìm thấy tình yêu đích thực tại đây là rất thấp. Nhiều người tham gia nhằm tăng độ nhận diện với công chúng, nhưng môi trường biệt lập thực sự khiến anh nảy sinh tình cảm.

singles-inferno-5sung-hun-4.png

Tiết lộ gây chú ý nhất từ Sung Hun là việc khán giả chỉ được xem khoảng 30% những gì thực sự diễn ra trong 10 ngày ghi hình. Tôi đã trò chuyện với tất cả các thành viên nữ ít nhất một lần, nhưng phần lớn các cảnh này bị cắt bỏ để tập trung vào mạch chuyện cụ thể mà nhà sản xuất mong muốn.” - Samuel chia sẻ thêm. Camera ghi hình trên đảo có rất nhiều nhưng được sắp đặt khéo léo để dàn sao không mất tự nhiên.

singles-inferno-5-after-5.jpg

Cuộc sống tại Đảo Địa Ngục thực sự khổ cực. Dàn cast sinh hoạt chung trong điều kiện thiếu thốn, bị tịch thu điện thoại. Tại đây, không có nhân viên hỗ trợ giặt đồ, làm tóc hay trang điểm. Sung Hun nói rằng các sao nữ mang khoảng 3-4 va li quần áo, đã được duyệt trước khi lên sóng.

singles-inferno-5sung-hun-3.png

Chế độ ăn uống và áp lực tinh thần khiến Samuel sụt tới 5kg trong 10 ngày ghi hình. Anh chàng có ý định bỏ cuộc từ ngày đầu tiên, muốn "gọi trực thăng" để rời đi vì cảm thấy kiệt sức.

singles-inferno-lee-sung-hun-samuel-lee.jpg

Một trong những chủ đề hút hàng triệu lượt bàn tán trên X là tin đồn Sung Hun là cháu trai của một cựu Tổng thống Hàn Quốc. Sao nam chính thức bác bỏ thông tin này qua podcast.

singles-inferno-5-sung-hunmina-sue-5.jpg

Về quan hệ gây tò mò với Choi Mina Sue, Sung Hun từ chối đưa ra câu trả lời trực tiếp, chỉ đáp lại bằng câu "Miễn bình luận". Bên cạnh đó, nam kỹ sư thừa nhận Mina Sue và Hee Sun là hai sao nữ mà anh thân thiết nhất anh tại chương trình.

singles-infernosung-hun-1-2.jpg

Khi được hỏi về hình ảnh hẹn hò người mới tại Disneyland, Sunghun trả lời: “Có thể là AI đó”.

Nhìn lại hành trình tại Single's Inferno 5, Sung Hun hối tiếc vì đã không chủ động và thể hiện khía cạnh lãng mạn sớm hơn. Những câu thoại liên tục chêm tiếng đệm "bro" (bạn ơi) khiến anh cảm thấy kỳ lạ đến mức anh không còn dùng từ đó ngoài đời thêm nữa.

