Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Draco Malfoy trở thành linh vật năm mới ở Trung Quốc: “Chính chủ” cũng đu trend

HẢI ĐƯỜNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhân vật Draco Malfoy của “Harry Potter” bất ngờ trở thành linh vật mang lại may mắn cho năm con ngựa ở Trung Quốc. Và còn bất ngờ hơn khi “chính chủ” Tom Felton cũng hài hước đu trend.

Ở Trung Quốc, vào dịp năm mới 2026, nhân vật Draco Malfoy của Harry Potter bất ngờ trở thành linh vật mang lại may mắn, được nhiều người dán ảnh trước cửa nhà, dán trên cửa tủ lạnh, treo trang trí, dán ở góc làm việc… Thậm chí, ảnh của cậu thiếu gia nhà Malfoy còn “xâm chiếm” cả các cửa hàng hay trung tâm thương mại tại xứ Trung.

draco-meme-8.jpg
draco-meme-14.jpg

Lý do là vì họ “Malfoy” khi đọc theo phiên âm trong tiếng Trung giống với chữ “Mã Phúc”. “Mã” nghĩa là “Ngựa”, mà ngựa chính là con giáp của năm nay. “Phúc” tượng trưng cho may mắn, phước lành, hạnh phúc; là điều mà người ta thường mong muốn và chúc nhau trong năm mới. Do đó, “Mã Phúc” mang hàm ý chúc năm con ngựa may mắn, hạnh phúc.

draco-meme-10.jpg
draco-meme-7.jpg
draco-meme-6.jpg
draco-meme-1.jpg
draco-meme-4.jpg

Không chỉ treo đúng chiều, một số Gen Z xứ Trung còn treo ngược ảnh Draco Malfoy. Hành động này dựa vào quy tắc đồng âm ở Trung Quốc, chữ “Đảo” (đảo ngược) đọc na ná chữ “Đáo” (đến), nhằm mang ý rằng phước lành đã đến rồi.

Mới đây, nam diễn viên Tom Felton - người thủ vai Draco Malfoy trong tám phần phim điện ảnh Harry Potter - đăng tải một video “đu trend” mừng năm mới xứ Trung. Trong video, Tom Felton dán giấy đỏ có ảnh Draco Malfoy lên cửa, thậm chí còn đảo ngược ảnh. Hành động của nam diễn viên khiến nhiều netizen cảm thấy thú vị, hài hước. Họ bình luận: "Ôi, anh ấy đã nghe được chuyện này rồi", "Trời ơi, tôi đã bật cười khi xem đấy", "Tom thiệt là dễ mến", "Chúc mọi người năm mới Malfoy đầy nhà nha hahaha"...

Hiện tại, Tom Felton đang tiếp tục đóng vai Draco Malfoy, nhưng không phải phần tiếp theo của phim điện ảnh Harry Potter, hay phiên bản truyền hình Harry Potter của Max (HBO), mà là trong vở kịch Harry Potter and The Cursed Child (Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa). Tom Felton đã bắt đầu vai diễn này từ tháng 11/2025 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 3/2026.

tom-felton-1.jpg

Nội dung vở kịch Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa xoay quanh thế hệ sau của dàn nhân vật chính. Cụ thể là Albus Severus Potter - cậu con trai của Harry Potter, và Scorpius Malfoy - con trai của Draco Malfoy. Cả hai nhập học năm nhất ở trường phù thủy Hogwarts, nhận ra chúng có điểm chung là đều sống dưới cái bóng của cha mình, và từ đó trở thành bạn bè, mở ra một cuộc phiêu lưu phép thuật mới.

cover.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#Tom Felton #Draco Malfoy #Harry Potter #Năm con ngựa #Tết Trung Quốc #Năm mới Trung Quốc #Draco Malfoy là linh vật may mắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục