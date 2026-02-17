The Art of Sarah: Shin Hye Sun thao túng đỉnh cao, lý giải đoạn kết chiến thắng

HHTO - "The Art of Sarah" (Nghệ thuật lừa dối của Sarah) khiến khán giả choáng ngợp với lớp lang trùng trùng. Shin Hye Sun sống ít nhất 4 cuộc đời. Đến cuối cùng, người xem cũng như thanh tra Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) vẫn không biết tên thật của cô. Nhưng điều ấy chẳng quan trọng bằng việc Sarah muốn mình là ai.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

The Art of Sarah (Nghệ thuật lừa dối của Sarah) khởi đầu bằng việc một thi thể bị đánh biến dạng gương mặt được tìm thấy dưới cống thoát nước của khu nhà giàu. Thanh tra Park Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) chịu trách nhiệm điều tra. Những đặc điểm cơ thể chỉ ra cô gái đó là Sarah Kim (Shin Hye Sun). Nhưng họ phát hiện nguồn dữ liệu không có danh tính Sarah.

Để xác thực thân phận của nạn nhân, Mu Gyeong mời Jeong Yeo Jin (Park Bo Kyung) đến nhận diện. Tuy nhiên, từ camera giám sát và thái độ của cô ta, anh phát hiện Yeo Jin chỉ kể phần tốt mà giấu đi mâu thuẫn và thù hận dành cho Sarah. Kế tiếp, Mu Gyeong và đàn em điều tra được trong quá khứ Sarah từng là nhân viên cửa hàng đồ hiệu. Cô dùng tên Mok Ga Hui.

Trước khi tự tử vì vỡ nợ, Ga Hui đã lừa đảo một số tiền lớn từ việc mua bán túi hiệu. Mu Gyeong tức giận vì đồng nghiệp khép lại vụ án cũ sơ sài. Anh không tin Ga Hui đã chết, tìm mọi cách để truy ra liên hệ của cô với Sarah Kim. Khán giả đi theo hành trình của Mu Gyeong, xem manh mối cùng anh, khám phá ra lý do cô dựng nên Boudoir, ngỡ ngàng khi từng lớp mặt nạ của Sarah lộ ra, từ danh tính giả Dua đến thân phận Kim Eun Jae.

The Art of Sarah là bữa tiệc diễn xuất và thời trang của Shin Hye Sun.

"Mỗi cuộc đời" của Sarah được móc nối với nhau một cách hoàn hảo, chặt chẽ tưởng như vô tình ăn may. Nhưng từng tập lại khiến khán giả cảm thán không ngớt với tham vọng và cả sự nhạy bén, thông minh của cô. Sarah tiếp cận "con mồi", xuất phát là giả dối nhưng thái độ lại chân thành. Cô giỏi nhìn thấu khát vọng của họ, đáp ứng điều họ mong muốn hoặc vẽ ra một tương lai tưởng như họ có thể dễ dàng sở hữu cùng cô, rồi khéo léo lợi dụng họ.

Nghệ thuật lừa dối, thao túng của Sarah lên đến đỉnh cao khi cô chủ động trình diện. Từ tập 5 của The Art of Sarah, khán giả bị cuốn vào căn phòng thẩm vấn. Mu Gyeong tìm mọi cách để gợi chuyện, để "gài" cô nhận tội. Sarah hợp tác trả lời, từng lời nói của cô chân thật, điềm tĩnh mà sắc bén như dao, chặt đứt mọi cáo buộc từ thanh tra, thậm chí còn tiện giăng ra một sợi dây tự lúc nào khiến Mu Gyeong chật vật tìm cách hóa giải, dùng kẽ hở luật pháp, đánh tráo khái niệm để giảm tội, thoát tội.

Chính sự giả dối của Sarah là kẽ hở để cô bị Kim Mi Jeong giả mạo. Sarah vừa là nạn nhân vừa là hung thủ hại Mi Jeong. Nhưng cú twist lớn nhất chính là khoảnh khắc cô lợi dụng sự không tồn tại hồ sơ của 2 người để đánh tráo thân phận, nhận mình là Mi Jeong, thành công xóa mác lừa đảo, bảo toàn danh tiếng cho Boudoir.

Tình tiết này cho thấy cả sự thông minh và thao túng tuyệt đối của Sarah, khi cô chỉ cần một cuộc điện thoại thông báo cho Yeo Jin để thắt chặt kế hoạch. Cô dường như nhận ra rằng từ khoảnh khắc gặp lại "chồng cũ" ở thang máy với bàn tay dính máu, ông đã sớm giúp cô hủy mẫu xét nghiệm ở bệnh viện, không còn phương pháp xác thực thân phận.

Dù bị kết án tù 10 năm, Sarah vẫn là người chiến thắng. Boudoir thành công bất chấp không có cô quản lý là minh chứng rõ nhất, chứng minh nước đi của cô là chính xác. Mu Gyeong quyết định viết cái tên "Kim Mi Jeong" vào hồ sơ vụ án đã thay cho lời kết luận anh thua trước Sarah.

Cô nhắm chọn anh là đối tượng "đào lửa" tiếp theo từ ngày giả vờ gãy chân đến cảnh sát, khóc lóc rồi nhận chiếc cà vạt từ anh. Sarah cũng biết anh muốn gì: Đó là khát khao bắt được tội phạm thay vì để cô nhởn nhơ với khả năng "gột rửa" thân phận và đâu đó có cả mong mỏi thăng chức, không còn bị đồng nghiệp khác đội hay sếp dè bỉu, coi thường. Chính vì nhìn thấu khát vọng của anh nên Sarah mới mạnh dạn đặt cược.

Cảnh kết phim, Mu Gyeong vào nhà giam để hỏi "tên cô là gì", đáp lại anh chỉ là một nụ cười và cảnh chuyển qua hình dáng cô đang đứng ở cửa hàng Boudoir. Không có câu trả lời cụ thể, không biết Sarah thực sự là ai. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Bởi xuyên suốt bộ phim, cô chọn cách ngụy tạo đủ thân phận, dựng nên cuộc đời được xây đắp bằng cả đống lời nói dối chính là để không ai khác ngoài cô có quyền định nghĩa cô là ai.

The Art of Sarah không có kẽ hở diễn xuất. Shin Hye Sun và Lee Jun Hyuk đối diễn hay xuất sắc. "Phản ứng hóa học" của cô với các diễn viên phụ từ nữ đến nam "tóe lửa" không kém. The Art of Sarah hay không chỉ bởi phô diễn một kế hoạch lừa đảo quy mô lớn của nữ chính mà còn phản ánh góc tối của mỗi con người. Mọi nhân vật trong phim đều có "vùng xám", đã từng lương thiện và độc ác. Họ bị Sarah lừa dối, nhưng chính họ cũng ít nhất một lần thêu dệt nên một màn kịch, dùng sự giả dối để đạt được mục đích riêng.

The Art of Sarah gồm 8 tập trên Netflix. Sau 1 ngày phát sóng, phim vươn lên Top 1 phim thịnh hành trên nền tảng này tại Hàn Quốc, lọt Top 10 hơn 40 quốc gia khác. Ngày 15/2, phim đạt hạng 5 trong Netflix's Global Top 10 Series.