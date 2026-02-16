Mỹ nam Heated Rivalry công khai bạn gái, đăng loạt ảnh ngọt ngào dịp Valentine

Dịp Valentine vừa qua, nam diễn viên Hudson Williams ghi dấu ấn qua loạt phim Heated Rivalry đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai mối quan hệ lâu năm với bạn gái vào đúng dịp Valentine. Anh công bố thông tin thông qua trang cá nhân của mình, cụ thể là phần story của Instagram.

Hudson Williams công khai bạn gái.

Vào đúng ngày 14/2, Hudson Williams đã đăng tải 6 bức ảnh ngọt ngào lên Instagram kèm dòng chữ "Mừng ngày Valentine" cùng biểu tượng trái tim đỏ. Trong bộ ảnh, Williams và bạn gái xuất hiện trong những khoảnh khắc thân mật như ôm nhau trước gương, nằm vui đùa cạnh nhau... Đặc biệt, một bức ảnh còn cho thấy cặp đôi dùng bữa tối cùng Connor Storrie - bạn diễn của Williams trong Heated Rivalry.

Story mà Williams đăng tải.

Điều đáng chú ý hơn cả, Hudson Williams đã tiết lộ thêm rằng mối quan hệ này đã bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi anh nổi tiếng. Anh viết thêm trong story rằng: "Ở bên tôi từ khi chiếc Mazda Protégé Gold 2000 của tôi bốc khói nghi ngút và kêu ken két, và thời điểm tôi chưa có việc làm". Theo một số trang tin quốc tế, bạn gái của Williams tên Katelyn, một thợ xăm sống và làm việc tại Vancouver. Trước đó, Katelyn luôn theo sát Williams, hỗ trợ anh trong công việc như tại buổi ra mắt phim Heated Rivalry hay khi anh cùng Connor Storrie rước đuốc Olympics.

Williams và bạn gái (áo đen ngoài cùng) tại tiệc ra mắt phim Heated Rivalry.

Bài đăng nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của Heated Rivalry. Phần đông khán giả bày tỏ sự vui mừng và ủng hộ, khen ngợi Williams khi đã mạnh dạn công khai mối tình của mình như một lời xác nhận, nhất là khi nhiều tin đồn đã xuất hiện kể từ khi anh bùng nổ danh tiếng với vai Scott Hollander.

Hudson Williams nhiều lần từ chối đề cập chuyện tình cảm cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với Deadline hồi tháng 12/2025, Williams chia sẻ: "Tôi luôn muốn duy trì một mức độ riêng tư nhất định của cuộc sống trước ánh mắt của công chúng". Nam diễn viên xác nhận tình bạn thân thiết với bạn diễn Storrie, nhưng cũng nhiều lần tránh né đề cập tới chuyện tình cảm cá nhân. Ngay cả đạo diễn Heated Rivalry - Jacob Tierney cũng từng phải lên tiếng phản đối việc xâm phạm quyền riêng tư của các diễn viên, khẳng định điều đó thậm chí "vi phạm pháp luật".