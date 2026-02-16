Single's Inferno 5: Seung Il "ghost" Min Gee, tụt follow choáng váng sau tập tái hợp

Chưa đầy 24 giờ sau khi tập đặc biệt của "Single's Inferno 5" công chiếu, Song Seung Il đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội vì hành động thiếu văn minh dành cho bạn cặp Min Gee.

Song Seung Il từng là ngôi sao hưởng lợi lớn nhất nhờ hiệu ứng của Single's Inferno 5. Chỉ hai tuần sau khi lên sóng, nam người mẫu hút thêm nửa triệu lượt người theo dõi mới trên Instagram. Chỉ số này của mỹ nam Gen Z không chỉ dẫn đầu dàn cast mùa 5 mà còn là con số kỷ lục trong 3 mùa gần nhất của show hẹn hò này.

Chàng trai sinh năm 2001 gây chú ý ngay ở tuần đầu tiên nhờ giao diện cuốn hút và tuyến tình cảm mãnh liệt với "chị đại" Min Gee. Qua các diễn biến, nam người mẫu được nhận xét có tính cách thẳng thật. Seung Il kết đôi thành công cùng Min Gee ở tập cuối, cùng nhau trở thành hai cái tên nắm giữ lượng fan đông đảo nhất Địa Ngục Độc Thân 5.

Chiều ngày 14/2, Seung Il chạm mốc 907K followers Instagram, tăng phi mã gấp 19,2 lần so với thời điểm trước khi anh lên sóng Single's Inferno 5. Con số này giúp sao nam "đổi đời" thành người mẫu "đắt khách" nhất nhì show hẹn hò.

Tuy nhiên, cục diện bất ngờ đảo chiều khi tập đặc biệt Single’s Inferno 5 phát hành. Cư dân mạng choáng váng khi cái kết của cặp đôi endgame Kim Min Gee và Song Seung Il được tiết lộ. Seung Il nói rằng "chỉ giữ liên lạc đôi chút" và chưa bao giờ hẹn hò sau khi rời Đảo Địa Ngục. Trong khi đó Min Gee cho biết họ "hoàn toàn không" giữ liên lạc.

Nữ vận động viên cảm thấy bị "phụ bạc" khi rơi vào tình thế đơn phương. Sao nữ đau lòng nói: "Tôi cảm thấy tồi tệ cho chính bản thân mình"; “Người mà tôi thích vẫn đang mắc kẹt trong Địa Ngục.”

Hai thí sinh nổi tiếng nhất Single's Inferno 5 được cho là kết thúc "không êm đẹp" khi hạn chế tương tác ở cả ngoài đời thực trong buổi tái hợp lẫn trên mạng xã hội.

Ngay sau khi đoạn phỏng vấn này được phát sóng, Seung Il đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Khán giả cho biết tình trạng "không thành đôi ngoài đời" ở các show hẹn hò là điều có thể chấp nhận. Song, sao nam bị coi là thiếu tôn trọng tối thiểu dành cho bạn cặp khi chọn ghosting - thuật ngữ chỉ hành động đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, biến mất không dấu vết mà không lời giải thích.

Trên Reddit, X(Twitter), netizen phẫn nộ về việc Seung Il "bạo lực lạnh" Min Gee ngay sau khi ghi hình. Họ đặt nghi vấn về động cơ tham gia chương trình của nam người mẫu, cáo buộc anh chỉ đến “săn follow” thay vì tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc.

Làn sóng tẩy chay lập tức "đánh mạnh" vào chỉ số mạng xã hội. Song Seung Il là người chơi đầu tiên và duy nhất của mùa 5 (tính đến thời điểm hiện tại) ghi nhận đà giảm follower hậu show.

24 giờ sau khi công chiếu, tài khoản Instagram của Seung Il "bốc hơi" hơn 18K lượt followers từ 907K xuống còn 889K, tương đương mức sụt gần 2%. Đồng thời, phần bình luận trong các bài đăng gần nhất của Seung Il cũng tràn ngập "gạch đá". Tình trạng này được cho là sẽ còn tiếp diễn nếu như sao nam 25 tuổi không đưa ra được lời xin lỗi hay giải thích hợp lý, chân thành tới khán giả cũng như những người chịu tổn thương do hành động của anh gây ra.