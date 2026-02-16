Single's Inferno 5: Thực hư tin đồn Min Gee hẹn hò Hyun Jae, Sung Min ngoài đời

HHTO - "Single's Inferno 5" kết thúc, Min Gee nhiều lần được bắt gặp ngoài phố cùng Hyun Jae, Sung Min, dấy lên nghi vấn hẹn hò. "Chi đại" hot nhất mùa 5 nói gì về những đồn đoán này?

Tại thời điểm gia nhập đường đua Single's Inferno 5, Kim Min Gee/ Min Ji đã có sẵn độ nhận diện với hơn 400K lượt followers Instagram. Sao nữ duy trì phong độ, "về đích" với hơn 1,4 triệu lượt theo dõi (tính đến ngày 15/2). Trong suốt mùa phát sóng cho tới hiện tại, "bản sao" Karina aespa luôn dẫn đầu về mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Người chơi nữ sinh năm 1996 "được lòng" khán giả nhờ tính cách bộc trực, "máu lửa" trong cách thể hiện quan điểm tình cảm. "Chị đại" kết đôi thành công với Song Seung Il - mỹ nam kém cô 5 tuổi ở tập cuối.

Mới đây nhất, ở tập đặc biệt, cặp đôi endgame cho biết họ không gặp gỡ hay phát triển quan hệ. Min Gee nói rằng nam người mẫu đơn phương chấm dứt quan hệ sau khi rời Đảo Địa Ngục.

Bên cạnh đó, Knet lan truyền nhiều hình ảnh về việc bắt gặp Min Gee xuất hiện dạo phố cùng các sao nam khác ngoài đời như Hyun Jae hay Sung Min. Nhiều khán giả cho rằng các người chơi độc thân phát triển quan hệ tìm hiểu hoặc hẹn hò nhau sau các diễn biến trên Đảo Địa Ngục.

"Karina làng điền kinh" đã có những phản hồi đáng chú ý về các tin đồn này.

Trong thời điểm đang chiếu Single's Inferno 5, một bài đăng trên diễn đàn mạng Hàn Quốc được chia sẻ lại trên X, hút cả triệu lượt tương tác. K-net nói rằng họ đã thấy Min Gee và Hyun Jae nắm tay nhau trên đường. Người hâm mộ “đẩy thuyền”, liên hệ chi tiết anh từng tặng socola vàng cho cô trong show hay việc cô cổ vũ anh ở các thử thách thể lực.

Thời điểm đó, việc Seung Il theo dõi toàn bộ dàn cast trừ Min Gee và Hyun Jae càng khiến tin đồn có thêm “chất liệu” suy đoán.

Trong bài đăng cảm ơn sau show của Hyun Jae, Min Gee bình luận: "Hyun Jae à, có tin đồn rằng chúng mình là cặp đôi ngoài đời đấy. Bạn nghĩ sao?". Nam nhân viên IT trả lời hài hước rằng cô nên làm clip YouTube để tự giải thích.

Tương tự, Min Gee và Sung Min cũng gây chú ý khi được một khán giả bắt gặp trên phố và xin chụp hình. Hai người chơi bằng tuổi từng có một lần lên Đảo Thiên Đường ở chặng đầu show. Cả hai được cho là trở nên thân thiết hơn sau khi cùng trải qua cái kết không trọn vẹn với bạn cặp ngoài đời thực.

Giữa lúc tin đồn hẹn hò của cặp 96-line rộ lên, tạp chí ELLE Hàn đăng tải nội dung quảng bá cho show. Dàn cast tham gia với vai trò hỗ trợ tư vấn tình cảm cho độc giả.

Trong 1 câu hỏi, Min Gee cho biết quan điểm về tình bạn khác giới, lấy quan hệ của cô với Sung Min làm ví dụ. "Nếu tôi nghĩ ai đó là bạn, họ sẽ là bạn mãi mãi (không có khả năng trở thành người yêu). Giống như tôi với Sung Min, chúng tôi thực sự là bạn" - sao nữ nói. Min Gee còn đùa rằng cô rất muốn con cái của họ sau này sẽ kết hôn với nhau nhưng Sung Min từ chối quyết liệt.

Chuỗi 6 tập đặc biệt của Single's Inferno 5 lên sóng, dàn cast cũng "xả" thêm nhiều khoảnh khắc thân thiết bên nhau sau máy quay. Netizen nhận xét mối quan hệ giữa họ khá gắn bó, thường tụ họp theo nhóm 3-5 người thay vì tương tác riêng lẻ.

Với quan điểm rạch ròi về ranh giới tình bạn - tình yêu, nhiều khán giả tin rằng khả năng Min Gee hẹn hò sao nam cùng show là không cao.