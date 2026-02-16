Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Single's Inferno 5: Thực hư tin đồn Min Gee hẹn hò Hyun Jae, Sung Min ngoài đời

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Single's Inferno 5" kết thúc, Min Gee nhiều lần được bắt gặp ngoài phố cùng Hyun Jae, Sung Min, dấy lên nghi vấn hẹn hò. "Chi đại" hot nhất mùa 5 nói gì về những đồn đoán này?

Tại thời điểm gia nhập đường đua Single's Inferno 5, Kim Min Gee/ Min Ji đã có sẵn độ nhận diện với hơn 400K lượt followers Instagram. Sao nữ duy trì phong độ, "về đích" với hơn 1,4 triệu lượt theo dõi (tính đến ngày 15/2). Trong suốt mùa phát sóng cho tới hiện tại, "bản sao" Karina aespa luôn dẫn đầu về mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội.

ava-min-gee-seung-il-singles-inferno-5.jpg

Người chơi nữ sinh năm 1996 "được lòng" khán giả nhờ tính cách bộc trực, "máu lửa" trong cách thể hiện quan điểm tình cảm. "Chị đại" kết đôi thành công với Song Seung Il - mỹ nam kém cô 5 tuổi ở tập cuối.

Mới đây nhất, ở tập đặc biệt, cặp đôi endgame cho biết họ không gặp gỡ hay phát triển quan hệ. Min Gee nói rằng nam người mẫu đơn phương chấm dứt quan hệ sau khi rời Đảo Địa Ngục.

singles-inferno-5-hyun-jae.jpg
singles-infernomin-geehyun-jaesung-min.jpg
singles-infernomin-geehyun-jaesung-min-2.jpg

Bên cạnh đó, Knet lan truyền nhiều hình ảnh về việc bắt gặp Min Gee xuất hiện dạo phố cùng các sao nam khác ngoài đời như Hyun Jae hay Sung Min. Nhiều khán giả cho rằng các người chơi độc thân phát triển quan hệ tìm hiểu hoặc hẹn hò nhau sau các diễn biến trên Đảo Địa Ngục.

"Karina làng điền kinh" đã có những phản hồi đáng chú ý về các tin đồn này.

screenshot-2026-02-15-231023.png
singles-infernomin-geehyun-jaesung-min-1.jpg

Trong thời điểm đang chiếu Single's Inferno 5, một bài đăng trên diễn đàn mạng Hàn Quốc được chia sẻ lại trên X, hút cả triệu lượt tương tác. K-net nói rằng họ đã thấy Min Gee và Hyun Jae nắm tay nhau trên đường. Người hâm mộ “đẩy thuyền”, liên hệ chi tiết anh từng tặng socola vàng cho cô trong show hay việc cô cổ vũ anh ở các thử thách thể lực.

Thời điểm đó, việc Seung Il theo dõi toàn bộ dàn cast trừ Min Gee và Hyun Jae càng khiến tin đồn có thêm “chất liệu” suy đoán.

singles-infernomin-geehyun-jaesung-min-4.jpg

Trong bài đăng cảm ơn sau show của Hyun Jae, Min Gee bình luận: "Hyun Jae à, có tin đồn rằng chúng mình là cặp đôi ngoài đời đấy. Bạn nghĩ sao?". Nam nhân viên IT trả lời hài hước rằng cô nên làm clip YouTube để tự giải thích.

singles-infernomin-geehyun-jaesung-min-3.jpg

Tương tự, Min Gee và Sung Min cũng gây chú ý khi được một khán giả bắt gặp trên phố và xin chụp hình. Hai người chơi bằng tuổi từng có một lần lên Đảo Thiên Đường ở chặng đầu show. Cả hai được cho là trở nên thân thiết hơn sau khi cùng trải qua cái kết không trọn vẹn với bạn cặp ngoài đời thực.

singles-infernomin-geehyun-jaesung-min-1.png

Giữa lúc tin đồn hẹn hò của cặp 96-line rộ lên, tạp chí ELLE Hàn đăng tải nội dung quảng bá cho show. Dàn cast tham gia với vai trò hỗ trợ tư vấn tình cảm cho độc giả.

Trong 1 câu hỏi, Min Gee cho biết quan điểm về tình bạn khác giới, lấy quan hệ của cô với Sung Min làm ví dụ. "Nếu tôi nghĩ ai đó là bạn, họ sẽ là bạn mãi mãi (không có khả năng trở thành người yêu). Giống như tôi với Sung Min, chúng tôi thực sự là bạn" - sao nữ nói. Min Gee còn đùa rằng cô rất muốn con cái của họ sau này sẽ kết hôn với nhau nhưng Sung Min từ chối quyết liệt.

singles-inferno-5-reunion-team-pic-123scdbhkj.jpg
singles-inferno-5-reunion-team-pic-123scd.jpg
singles-inferno-5-reunion-team-pic-123.jpg
singles-inferno-5-reunion-team-pic.jpg

Chuỗi 6 tập đặc biệt của Single's Inferno 5 lên sóng, dàn cast cũng "xả" thêm nhiều khoảnh khắc thân thiết bên nhau sau máy quay. Netizen nhận xét mối quan hệ giữa họ khá gắn bó, thường tụ họp theo nhóm 3-5 người thay vì tương tác riêng lẻ.

Với quan điểm rạch ròi về ranh giới tình bạn - tình yêu, nhiều khán giả tin rằng khả năng Min Gee hẹn hò sao nam cùng show là không cao.

hht-binh-ngo.jpg
MIDI
#Single's Inferno #Min Gee #Hyun Jae #Sung Min #Seung Il #Địa Ngục Độc Thân #Địa Ngục Độc Thân hẹn hò #Min Ji

Xem thêm

Cùng chuyên mục