Hoa học trò

Giải trí

Google News

Single's Inferno 5 tập đặc biệt: I Geon - Go Eun "làm lành", có nhiều tín hiệu

HHTO - I Geon và Go Eun là cặp sao gây tiếc nuối nhất khi "bỏ lỡ" nhau trước thềm Chung kết Single's Inferno 5. Trong tập đặc biệt, cặp sao hóa giải hiểu lầm, có buổi hẹn riêng đầy rung động, được cho là có nhiều "tín hiệu" tiến xa hơn ngoài đời.

Netflix lần đầu tiên sản xuất nội dung nối dài cho Địa Ngục Độc Thân mùa 5. Trong 6 tập hội ngộ, dàn cast có cơ hội được xem trước bản phát sóng, chia sẻ các câu chuyện hậu trường với khán giả. Trong đó, hiện trạng quan hệ của cặp I Geon và Go Eun được "vén màn", thu hút nhiều bàn luận.

singles-inferno-5-ep-12-3.png

tập cuối, Go Eun chọn kết đôi với Sung Min. Sao nam này cùng cô lên Đảo Thiên Đường đầu tiên, được mô tả là mang lại cảm giác an tâm, "một lòng" hướng về cô trong suốt hành trình.

ava-singles-inferno-5-i-geon-go-eun.jpg

Jo I Geon - nam catfish đến sau 3 ngày, nhanh chóng phải lòng nữ người mẫu. Tuy nhiên, ở buổi hẹn Đảo Thiên Đường thứ 2, nam diễn viên có nhiều lần trêu đùa quá đà, nhắc về nữ catfish với thái độ khó hiểu. Go Eun cho biết điều này khiến cô hiểu lầm rằng anh không nghiêm túc, còn bận tâm tới sao nữ khác.

Cả hai "bỏ lỡ" nhau trong ngày D-DAY dù trước đó có 2 buổi hẹn hò trên Đảo Thiên Đường bùng nổ chemistry.

singles-inferno-5-reunion-11.png

Tại buổi xem trước công chiếu, hai thí sinh lần đầu tiên gặp lại nhau sau 6 tháng kể từ thời điểm đó. Qua góc nhìn ngôi thứ 3, cả I Geon và Go Eun nhận ra nhiều điều đã bỏ lỡ về đối phương.

singles-inferno-5-reunion-12.png
singles-inferno-5-reunion-7.png

Go Eun thừa nhận cô khi đó cũng chưa đủ chủ động và rõ ràng nhưng "có phần ích kỷ" khi muốn đối phương biểu đạt chắc chắn.

Về phía I Geon, sao phim The Trunk không ngờ rằng mình đã "vô ý" trêu đùa "kém duyên" đến vậy. Cái kết khiến anh thất vọng và từng hoài nghi liệu những rung động khi đó chỉ là sự huyễn hoặc của mình anh.

"Sau tất cả, việc liên hệ và mời cô ấy đi cà phê hay ăn uống là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm." - I Geon trả lời phỏng vấn riêng.

singles-inferno-5-reunion-6.png

Kết thúc cuộc trò chuyện riêng, I Geon mở lời mời Go Eun "đi uống một ly". Trong bữa tối kéo dài, cả hai "mở lòng" về khoảng thời gian hậu show đầy giằng xé. Hai bên đều kiềm chế không liên lạc lại với đối phương suốt 6 tháng sau vì những suy nghĩ rối bời liên quan đến lựa chọn cuối của Go Eun.

I Geon tiết lộ dù "bơ" tin nhắn của Go Eun nhưng nhiều lần stalk trang cá nhân của cô. Anh thậm chí không muốn tham dự buổi xem trước này vì cảm xúc phức tạp, có phần tiêu cực.

Sau khi hóa giải hiểu lầm, cả hai tiếp tục trao đổi về quan điểm trong tình yêu. Ở những phút cuối tập đặc biệt, I Geon ngỏ ý muốn gặp lại Go Eun thêm nhiều lần nữa. Thái độ hồi đáp tích cực của nàng hậu được xem như mở ra cơ hội tiến xa hơn ngoài đời cho cặp sao từng "lỡ nhịp".

singles-inferno-5-reunion-i-geon-go-eun-2.jpg

Hiện cả hai đã theo dõi tài khoản mạng xã hội cá nhân của nhau. Trong bài đăng kết thúc show, I Geon gây chú ý khi đăng ảnh chụp thân thiết bên Go Eun, kèm lời xin lỗi công khai vì "thoại sảng". Chị gái của mỹ nhân Single's Inferno 5 được bắt gặp tương tác bài đăng này nhưng lại "xóa tim" sau khi bị netizen chú ý.

Cùng với đó, việc Sung Min và Go Eun xác nhận "chỉ là bạn" sau chương trình khiến "thuyền viên" Go Eun và I Geon có thêm hy vọng "cập bến" ngoài đời.

hht-binh-ngo.jpg
MIDI
