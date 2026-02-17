Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoạt động năng suất sau hôn lễ, quảng cáo "tằng tằng"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Những hoạt động đầu tiên sau hôn lễ và tuần trăng mật của Shin Min Ah - Kim Woo Bin là "trả job" cho các thương hiệu. Những dự án phim nào đang được cặp đôi cân nhắc?

Shin Min Ah và Kim Woo Bin kết hôn vào cuối năm ngoái và tận hưởng tuần trăng mật tại Tây Ban Nha vào tháng 1 năm nay. Hiện tại, cả hai đều đã trở lại làm việc. Mới nhất, Shin Min Ah vừa được công bố là 1 trong 4 gương mặt trên trang bìa Vol.3 năm 2026 của tạp chí W Korea. 3 cái tên còn lại là Jun Ji Hyun, Gong Yoo và Jung Ho Yeon. Tất cả đều là đại sứ Louis Vuitton.

hblbtg2aeaakodi.jpg
hblbtgfakayzpt2.jpg
hblbtgebmaaf44h.jpg
Shin Min Ah trên bìa W Korea Vol.3

The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) - bộ phim do cô đóng chính đang trong giai đoạn hậu kì để kịp chiếu trong năm nay. Shin Min Ah cũng đang rục rịch thực hiện các hoạt động quảng bá cho phim.

Cách đây không lâu, AM Ent xác nhận nữ diễn viên đang cân nhắc vai chính cho bộ phim Tư Năm Sáu (tên tạm dịch từ tiếng Hàn). Nếu nhận lời, đây sẽ là dự án đầu tiên của cô sau khi kết hôn. Shin Min Ah sẽ vào vai người phụ nữ có mối quan hệ mật thiết với một nhà hàng chỉ mở cửa vào thứ 4 - 5 - 6, nảy sinh tình cảm với đầu bếp - được cho là đang đàm phán mời Lee Jin Uk đóng.

Trở lại cuối tháng 1, trạng thái đầu tiên sau hôn lễ được Shin Min Ah cập nhật trên trang Instagram cá nhân là loạt hình tuần trăng mật. Nhìn góc chụp từ trên xuống "mờ ảo" nhưng đáng yêu, gần gũi, fan không hỏi cũng đoán được là "chìu ông" Kim Woo Bin chụp cho cô.

screenshot-2026-02-16-144730.png
a1328ffc-f190-4f11-be77-3644f1aaf1d6.jpg
Ảnh trong chuyến đi Tây Ban Nha hưởng tuần trăng mật của Shin Min Ah.
screenshot-2026-02-16-151700.png
screenshot-2026-02-16-151709.png
screenshot-2026-02-16-151624.png
Kim Woo Bin sau khi kết hôn được đánh giá là ngày càng rạng rỡ.

Kim Woo Bin đang tích cực "trả job" với 5 bài viết gần nhất, cũng là loạt bài sau đám cưới đều là hậu trường hoạt động hoặc ảnh check-in cùng thương hiệu anh hợp tác. Nam diễn viên cũng đang nhận được lời mời đóng chính bộ phim được chuyển thể từ webtoon - Gifted.

Gifted kể về câu chuyện của một huấn luyện viên bóng chày có được những khả năng phi thường sau một tai nạn bất ngờ và từ huấn luyện một đội chuyên nghiệp chuyển sang huấn luyện một đội bóng chày cấp trường trung học xếp hạng thấp. Kim Woo Bin được cho là sẽ đảm nhận vai chính - Jung Min Yong.

Ngoài Kim Woo Bin, Seo Eun Soo đang cân nhắc nhận vai chính Yoon Seo Jin - giáo viên thể dục kiêm đội trưởng của đội bóng. Cựu cầu thủ bóng chày Lim Subeen - người chơi đang nổi lên với Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) mùa 5 được cho là sẽ tham gia bộ phim.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Sam
