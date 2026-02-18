Đường đua âm nhạc 2026: Bruno Mars, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo tái xuất

HHTO - Bruno Mars, Harry Styles, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo đều đã xác nhận kế hoạch ra mắt album mới, biến 2026 thành một cuộc hội ngộ đáng mong chờ của các ngôi sao hàng đầu.

Bruno Mars: Màn tái xuất của một hit-maker

Gần một thập kỷ kể từ 24K Magic, Bruno Mars chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album mới mang tên The Romantic, dự kiến phát hành vào ngày 27/2/2026 - một màn tái xuất được nhìn nhận như sự trở lại của một hit-maker hàng đầu.

Trước đó, Bruno Mars đã ghi dấu ấn bằng hàng loạt “siêu hit toàn cầu” như Uptown Funk, That’s What I Like hay Locked Out of Heaven, những ca khúc không chỉ thống trị bảng xếp hạng mà còn trở thành một phần ký ức của khán giả đại chúng.

Trong những năm gần đây, anh vẫn duy trì sức nóng với các màn hợp tác gây tiếng vang toàn cầu như APT. cùng Rosé hay Die With A Smile với Lady Gaga, khiến kỳ vọng về một “mega hit” tiếp theo từ The Romantic càng trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Với ca khúc mở màn I Just Might nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, The Romantic được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh Funk Pop và R&B, những màu sắc âm nhạc đã trở thành dấu ấn không thể nhầm lẫn của Bruno Mars. Dù vậy, đi kèm kỳ vọng ấy cũng là bài toán quen thuộc về nguy cơ “nhạc một màu”: Liệu khán giả vẫn sẽ hào hứng với công thức đã làm nên tên tuổi của nam ca sĩ, hay đây thực sự là thời điểm Bruno Mars cần mạnh dạn tìm kiếm một hướng đi mới để làm mới chính mình?

Harry Styles: Khi sàn nhảy trở thành không gian tự sự mới

Sau thành công vang dội của Harry’s House và quãng nghỉ tương đối dài, Harry Styles chính thức sẽ trở lại với album Kiss All The Time. Disco, Occasionally dự kiến phát hành vào ngày 6/3. Nếu các dự án trước của nam ca sĩ thường gắn với không gian thư giãn trong những buổi chiều lười biếng, dự án này được miêu tả là sẽ bước ra khỏi vùng an toàn đó. Nhịp điệu của đời sống về đêm với âm thanh Disco trở thành cảm hứng, phản ánh một Harry Styles đang tìm kiếm sự kết nối tập thể sau nhiều năm sống “cô lập”.

Tuy nhiên, chính sự chuyển hướng đó cũng đặt album trước những kỳ vọng lẫn thách thức rõ rệt. Khán giả chờ đợi Kiss All The Time. Disco, Occasionally. không chỉ như một album “để nhảy”, mà còn là nơi Harry tiếp tục thể hiện khả năng kể chuyện cảm xúc đã làm nên sức hút của anh.

Việc nghiêng về Disco và Electronic có thể giúp album bùng nổ trên sân khấu, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mờ đi nét tinh tế từng giúp nam ca sĩ tạo được sự đồng cảm rộng rãi. Bài toán đặt ra là liệu Harry Styles có thể cân bằng giữa tính giải trí đại chúng và chiều sâu nội tâm, để album mới không chỉ là một cuộc dạo chơi trên sàn nhảy, mà còn là bước tiến thuyết phục trong hành trình trưởng thành âm nhạc của anh.

Lana Del Rey: Khi lời hẹn kéo dài nhiều năm đang dần đi đến hồi kết

Sau Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023), Lana Del Rey liên tục “nhá hàng” về album phòng thu tiếp theo kể từ cuối năm 2024 với cái tên ban đầu là Lasso. Tuy nhiên, dự án này nhanh chóng trở thành một trong những album nhiều trắc trở nhất sự nghiệp của cô khi liên tục bị trì hoãn và "thay tên đổi họ", từ Lasso sang The Right Person Will Stay trước khi cái tên Stove được xác nhận chính thức.

Việc kéo dài thời gian ra mắt trong nhiều năm khiến sự háo hức ban đầu của khán giả dần hạ nhiệt, thậm chí không ít trang báo đã lên tiếng chỉ trích Lana Del Rey vì tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng này cũng có thể xuất phát từ mong muốn của Lana Del Rey trong việc để album thật sự “chín muồi” trước khi trình làng. Ban đầu, Stove được định hướng theo màu sắc Country và Americana hoài niệm nhưng sau gần hai năm phát triển, câu hỏi được đặt ra là liệu hướng đi này có còn giữ nguyên hay đã có sự thay đổi. Hiện tại, ê-kíp của Lana Del Rey đã bắt đầu những động thái đầu tiên cho chiến dịch quảng bá, và album cũng được xác nhận sẽ chính thức ra mắt vào mùa Hè năm nay.

Olivia Rodrigo: "Tân binh nghìn máu" trở lại với trái tim tan vỡ

Chỉ với phát biểu “sẽ rất bận rộn trong năm 2026”, Olivia Rodrigo đã làm dấy lên suy đoán về một dự án âm nhạc đang được chuẩn bị. Song song với các suy đoán ấy, nữ ca sĩ cũng khéo léo duy trì sự kết nối với khán giả thông qua dự án phát hành các bản cover album SOUR theo phong cách mới, được thể hiện bởi những nghệ sĩ mà cô yêu thích. Đây được xem như bước đệm trước khi bước vào một kỷ nguyên mới.

Người hâm mộ đang tò mò liệu Olivia Rodrigo sẽ tiếp tục trung thành với màu sắc Punk Pop hơi gai góc của GUTS hay lựa chọn một hướng đi khác cho album sắp tới, nhất là khi đời sống cá nhân của cô cũng đang thu hút nhiều sự chú ý. Sau những tin đồn chia tay nam tài tử Louis Partridge, không ít người đặt giả thuyết rằng dự án tiếp theo có thể trở thành một “thánh ca chia tay” đúng nghĩa - nơi Olivia đào sâu vào cảm xúc tan vỡ, tổn thương và hành trình trưởng thành hậu chia tay, tương tự cách drivers license từng tạo nên một cơn địa chấn toàn cầu. Trước album phòng thu thứ ba, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu Olivia Rodrigo sẽ lựa chọn bước sang một chương trưởng thành hơn, hay tiếp tục kể câu chuyện về tuổi trẻ nổi loạn đã trở thành dấu ấn của cô.