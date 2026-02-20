Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trục Ngọc sắp lên sóng, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đã hết mâu thuẫn chưa?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hiếm có phim Hoa Ngữ nào rơi vào tình cảnh trớ trêu như Trục Ngọc, khi nam nữ chính có mâu thuẫn cực lớn, ghét nhau ra mặt ngay từ khi còn đang quay.

Ngay trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, netizen đã râm ran tin đồn Trục Ngọc chuẩn bị lên sóng vào ngày 6/3, nhà sản xuất bắt đầu chạy quảng cáo cho phim và lượng người đặt xem trước cũng rất khả quan.

truc-ngoc-4.jpg
Trục Ngọc dự kiến lên sóng tháng 3

Trục Ngọc kể về Phàn Trường Ngọc, vốn là cô gái mồ côi, lớn lên bằng nghề bán thịt lợn để nuôi sống gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, công việc vất vả nhưng Trường Ngọc lại rất mạnh mẽ, bản lĩnh, liên tục đối mặt với biến cố khiến cô ngày càng trưởng thành và kiên cường hơn.

Còn Tạ Chinh lại là một công tử đang mai danh ẩn tích để tránh bị truy sát, đồng thời âm thầm điều tra về vụ thảm sát gia đình từ 17 năm trước. Số phận đưa Tạ Chinh và Trường Ngọc gặp nhau, buộc phải kết hôn giả để bảo vệ chính mình. Dần dà, mối lương duyên gượng ép lại hóa thành tình yêu chân thành…

truc-ngoc-6.jpg
truc-ngoc-9.jpg
Tạ Chinh và Trường Ngọc có mối quan hệ cưới trước yêu sau

Trên phim, Tạ Chinh và Trường Ngọc ban đầu ghét bỏ hiểu lầm rồi càng về sau càng thấu hiểu gắn bó với nhau. Còn trên phim trường, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thì ngược lại, càng quay phim càng nảy sinh mâu thuẫn.

Ngay từ khi phim đang quay, fan hai bên đã “khẩu chiến” xem ai mới là vai chính thật sự. Khi poster được tung ra, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách xuất hiện ngang bằng nhau, từ kích cỡ ảnh đến tên diễn viên lại làm bùng lên tranh cãi.

truc-ngoc-1.jpg
Tấm poster nảy sinh tranh cãi

Theo quy ước trong showbiz Hoa ngữ, người có ảnh và tên ở bên trái thường được xem là “nhất phiên”. Vì vậy, Điền Hi Vi được cho là người giữ vị trí này, còn Trương Lăng Hách đứng sau. Fan Trương Lăng Hách lập tức phản ứng, cho rằng đoàn phim thiên vị, yêu cầu chỉnh lại poster và thậm chí suy đoán Điền Hi Vi “giành phiên vị” bằng chiêu trò.

truc-ngoc-13.jpg
truc-ngoc-14.jpg
Hai diễn viên chính lạnh lùng khi quảng bá phim

Trong buổi đóng máy phim, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi còn không chụp ảnh chung. Khi cần tham gia quảng bá Trục Ngọc, cả hai xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, đi cách xa nhau - hình ảnh bị netizen ví như “đang giới thiệu phim Ly Hôn”. Từ đó mà khán giả càng thắc mắc không biết khi Trục Ngọc lên sóng, Trương Lăng Hách cùng Điền Hi Vi liệu có thể gác lại hiềm khích để cùng vui vẻ giới thiệu phim.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trục Ngọc #Trương Lăng Hách #Điền Hi Vi #phim Hoa Ngữ #Trục Ngọc lên sóng

