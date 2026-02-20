Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa vì sao không được xếp vào nhóm “phát sóng thành công”?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thành tích của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang khiến cư dân mạng tranh cãi, rút cục phim có thành công rực rỡ hay không?

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã có cái kết tuy đẫm nước mắt nhưng lại khiến khán giả hài lòng hết sức. Cuối cùng Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm đều thoát khỏi thế giới trong tiểu thuyết, về lại cuộc sống hiện đại và còn gặp lại nhau trên tàu điện ngầm - đúng như hai người từng tưởng tượng. Dữu Vãn Âm đã xúc động đến rơi nước mắt khi thấy Hạ Hầu Đạm hỏi câu tiếng Anh “How are you?”, cũng chính là câu nói đã giúp họ nhận ra nhau khi chẳng may trở thành nhân vật trong sách.

con-ra-6.jpg
Còn Ra Thể Thống Gì Nữa kết thúc có hậu từ trong sách ra đời thực.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa từng gây tiếng vang khi mới lên sóng, từ lượt xem trung bình mỗi tập đến điểm nhiệt, số lượng bài đăng trên mạng xã hội đều rất cao. Từ đó mà nhiều người kỳ vọng đây sẽ là cú nổ bất ngờ của phim Hoa ngữ trong năm 2026, nhất là thời gian gần đây có nhiều dự án lớn nếm mùi thất bại.

con-ra-7.jpg
Nhưng thành tích của phim đang gây tranh cãi.

Tiếc rằng ở nửa sau, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa không giữ được sức hút ban đầu. Khán giả giảm dần, điểm nhiệt tăng chậm lại, lượt xem trung bình mỗi tập ước tính khoảng 17 triệu, không tệ nhưng cũng không phải bùng nổ. Cư dân mạng cho rằng trong tình hình nhiều dự án lớn còn chìm nghỉm khi lên sóng, đầy gương mặt đỉnh lưu vẫn nếm mùi thua lỗ thì thành tích của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa cũng đáng tự hào. Ngược lại, một số người lại thấy phim thất bại. Bởi Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có lợi thế chiếu vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, được quảng bá mạnh nhưng vẫn không thể bứt phá.

con-ra-3.jpg
con-ra-2.jpg
Vương Sở Nhiên xinh đẹp hút hồn trên phim.

Nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận là Vương Sở Nhiên thắng lớn nhờ phim này. Cư dân mạng đều công nhận Vương Sở Nhiên sở hữu nhan sắc hiếm thấy, đẹp bất chấp mọi kiểu tạo hình, lại thêm màn hóa thân Vương Chiêu Quân ở chương trình Xuân Vãn quá thành công giúp cho danh tiếng nữ diễn viên đang bay cao.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
