The Art of Sarah mùa 2 sáng cửa, "phá đảo" toàn cầu đưa Shin Hye Sun lên Top 1

HHTO - Những lời khen từ kịch bản đến diễn xuất, phân tích từng tình tiết đã giữ "Nghệ thuật lừa dối của Sarah" (The Art of Sarah) cùng Shin Hye Sun, Lee Jun Hyuk yên vị trên top thịnh hành của hàng loạt nền tảng.

Từ vị trí thứ 5, The Art of Sarah đã leo lên hạng 2 trong Top 10 TV Shows của Netflix. Đã 1 tuần kể từ khi phát sóng, tác phẩm này gần như trụ vững trong Top 5 bảng xếp hạng 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh ăn khách nhất toàn cầu của Netflix. The Art of Sarah đứng đầu bảng xếp hạng phim thịnh hành tại hàng loạt quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Singapore...

Khán giả đã bị cuốn vào cuộc điều tra của Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) và màn "đào lửa" quy mô của Sarah Kim (Shin Hye Sun/ Shin Hae Sun). Lời tán dương dành cho nội dung, diễn xuất là chưa đủ. Từng chi tiết của phim, mốc thời gian ngụy tạo, thao túng của Sarah... đều là "nguyên liệu" hảo hạng cho khán giả bàn tán. Những cuộc tranh luận giữa logic trong "nghệ thuật lừa dối" của nữ chính hay đâu là sạn/ lỗ hổng... nhộn nhịp khắp X (Twitter), Threads...

Cơn sốt của The Art of Sarah có thể thấy rõ ở thị trường nội địa, khi khắp các diễn đàn đều có từ khóa về phim lọt bảng thảo luận nóng. Theo thống kê của Fundex (GOODDATA Corporation), The Art of Sarah đã trở thành phim truyền hình được quan tâm nhất tuần 2 tháng 2. Shin Hye Sun leo lên dẫn đầu bảng diễn viên hot, trong khi Lee Jun Hyuk đứng vị trí thứ 6.

Đầu năm 2026, Netflix thắng đậm khi 2 series gốc phim Hàn là Can This Love Be Translated và The Art of Sarah đều gây tiếng vang lớn.

The Art of Sarah có kết thúc mở. Mok Ga Hui là thân phận thúc đẩy nữ chính tạo nên Sarah Kim. Tuy nhiên, đây chưa phải gốc gác thực sự của cô, bởi hồ sơ xin việc của cô là giả. Tập cuối, Mu Gyeong đã vào nhà giam để hỏi tên cô một lần nữa. Không có đáp án nào được công khai. Vì thế, không ít khán giả đề xuất mở rộng nội dung cho series này.

Thông tin về The Art of Sarah mùa 2 chưa được đoàn phim xác nhận, nhưng nếu được lên kế hoạch thì chắc chắn nhận về ủng hộ lớn. Người xem tò mò Mu Gyeong có rung động với Sarah hay không. Và rằng, Boudoir với xuất phát giả dối có bền vững sau 10 năm, chờ đến ngày người chủ thực sự của thương hiệu trở lại. Sarah sau khi ra tù sẽ sống thế nào? Cô có tìm cách gột rửa thân phận hay không? Thân phận thật sự của cô là gì?