Những "chiến mã" Hollywood sẵn sàng "phi nước đại" trong năm Bính Ngọ 2026

HHTO - Bước vào năm Bính Ngọ 2026, đường đua giải trí Âu Mỹ chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ của loạt tên tuổi đang ở độ chín sự nghiệp. Từ Margot Robbie, The Weeknd đến Jennifer Lawrence và Sadie Sink, mỗi người đều sẵn sàng “phi nước đại” với những dự án tham vọng trong năm mới.

Margot Robbie

Trước khi trở thành "đóa hồng nước Úc" của ngành điện ảnh, Margot Robbie từng trải qua một tuổi thơ thiếu vắng hơi ấm của cha tại một trang trại nhỏ ở vùng Queensland, Úc. Để có tiền trang trải học phí và giúp đỡ người mẹ đơn thân, cô khi ở tuổi 16 đã không ngần ngại làm cùng lúc ba công việc, từ lau dọn nhà cửa, phục vụ bàn đến bán bánh sandwich tại tàu điện ngầm.

Nữ minh tinh đã dành dụm từng đồng thù lao ít ỏi để mua tấm vé máy bay một chiều đến Melbourne và sau đó là Mỹ để thực hiện ước mơ diễn viên. Những ngày đầu tại Mỹ, Margot Robbie đã gửi hàng trăm bức thư tay đến các đạo diễn danh tiếng, đối mặt với vô số lời từ chối trước khi có được cơ hội chạm ngõ điện ảnh đầu tiên và rồi trở thành một trong những ngôi sao hạng A tại Hollywood ở thời điểm hiện tại.

Margot Robbie nhận về nhiều lời từ chối trước khi có được cơ hội đầu tiên với điện ảnh.

Bước sang năm 2026, Margot Robbie chính thức trở lại màn ảnh rộng với bản điện ảnh Wuthering Heights (Đồi gió hú), do Emerald Fennell đạo diễn. Không chỉ thủ vai Catherine Earnshaw, Margot Robbie còn tham gia vào quá trình sản xuất, cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc của cô dành cho dự án. Với sự kết hợp giữa tư duy làm phim hiện đại và cốt truyện kinh điển, bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn mạnh tại mùa giải thưởng điện ảnh cuối năm 2026.

Dự án chuyển thể tác phẩm văn học kinh điển "Wuthering Heights".

The Weeknd

The Weeknd từng trải qua giai đoạn rất khó khăn sau khi bỏ học, thậm chí có lúc phải sống lang thang tại Toronto, Canada. Chính trong quãng thời gian nhiều cô đơn và bất ổn đó, âm nhạc trở thành lối thoát quan trọng giúp anh định hình con đường của mình. Ở thời điểm hiện tại, The Weeknd đã trở thành một trong những nghệ sĩ Pop R&B có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu. Anh nhận về nhiều giải thưởng danh giá và sở hữu những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng, trong đó có Blinding Lights.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí W Magazine, nam ca sĩ đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tuyên bố: "Tôi đang đi trên một con đường mà tại đó, tôi chuẩn bị kết thúc chương sách về The Weeknd. Tôi muốn kết thúc nhân vật này để được là chính mình". Siêu dự án "Hurry Up Tomorrow" năm 2026 có lẽ sẽ là dấu mốc để The Weeknd chia tay nghệ danh đã đưa anh tới những đỉnh cao nghệ thuật để sống lại với một phiên bản "Abel Tesfaye" bản lĩnh và đầy khát vọng hơn.

Jennifer Lawrence

Tuổi trẻ của Jennifer Lawrence không hề êm đềm khi danh tiếng đến quá nhanh và ngoài dự đoán. Mới ngoài 20, cô đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ tài năng diễn xuất nổi bật, nhưng đồng thời phải đối mặt với việc đời tư bị soi mói và áp lực lớn từ kỳ vọng của công chúng. Đã có thời điểm nữ diễn viên rơi vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí nghĩ đến việc rút lui để tìm lại sự bình yên. Hành trình của Jennifer vì thế không chỉ có ánh hào quang mà còn là những trải nghiệm không dễ dàng khi trở thành gương mặt bị truyền thông theo dõi sát sao.

Jennifer Lawrence đã trở thành tâm điểm của công chúng từ khi còn trẻ.

Trong năm 2026, Jennifer Lawrence nhiều khả năng sẽ tiếp tục được các đạo diễn ưu ái lựa chọn cho những dự án tâm lý nặng đô, sau màn thể hiện được đánh giá cao trong Die, My Love vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, nữ diễn viên được cho là sẽ xuất hiện trở lại trong The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, dự kiến ra mắt cuối năm 2026. Ngoài ra, Lawrence còn mở rộng vai trò hậu trường khi cùng Emma Stone phát triển một phim điện ảnh về Miss Piggy cho Disney. Với chiến lược vừa đào sâu diễn xuất vừa thử sức sản xuất, năm 2026 được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình tái định vị sự nghiệp của nữ diễn viên.



Jennifer Lawrence nhận về nhiều lời khen cho Die, My Love.

Sadie Sink

Tuổi thơ của Sadie Sink gắn liền với những chuyến tàu dài từ Texas đến New York để tham gia thử vai Broadway khi cô mới khoảng 10 tuổi. Trước khi được khán giả toàn cầu biết đến với Stranger Things, nữ diễn viên trẻ đã dành nhiều giờ âm thầm làm việc trên sân khấu kịch, kiên trì rèn luyện lời thoại, hình thể và khả năng kiểm soát cảm xúc dưới ánh đèn sân khấu. Trong thời gian đó, Sadie chủ yếu đảm nhận những vai nhỏ, chấp nhận đứng phía sau để tích lũy kinh nghiệm.

Quá khứ của Sadie là những năm tháng miệt mài trên các chuyến tàu hỏa từ Texas.

Sau khi khép lại hành trình cùng Stranger Things, năm 2026 được xem là bước chuyển quan trọng để Sadie Sink khẳng định mình như một diễn viên thực lực, thoát khỏi cái bóng quá lớn của loạt phim đình đám. Nữ diễn viên chủ động rời hình ảnh thiếu niên quen thuộc để hóa thân thành Mazzy trong phim tâm lý giật gân Berlin Nobody, đồng thời đảm nhận vai chính trong tác phẩm ca nhạc hậu tận thế O'Dessa.

Đây cũng là lần đầu Sadie phô diễn khả năng Rock Opera kết hợp diễn xuất tâm lý nặng ký. Hai dự án điện ảnh mới cho thấy quyết tâm rõ rệt của cô trong việc chinh phục những cột mốc cao hơn trong năm 2026.