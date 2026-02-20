Mỹ nam thê thảm nhất lúc này: Phim chiếu Tết thất bại, phim mới bị phản đối

HHTO - Vương Hạc Đệ đang trải qua những ngày buồn nhất trong sự nghiệp khi phim chiếu Tết càng ngày càng ế, còn phim sắp quay thì không được khán giả ủng hộ.

Đường đua phim chiếu Tết của showbiz Hoa ngữ cũng căng thẳng chẳng khác gì Việt Nam và phim viễn tưởng Tinh Hà Nhập Mộng đang đứng ở cuối bảng. Mọi chỉ số từ doanh thu, số suất chiếu, tỷ lệ mua vé… của Tinh Hà Nhập Mộng đều thấp khiến danh tiếng của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ, Tống Thiến cũng bị ảnh hưởng theo.

Vương Hạc Đệ trong Tinh Hà Nhập Mộng

Từ trước khi phim công chiếu, khán giả đã không tin tưởng vào khả năng gánh doanh thu của Vương Hạc Đệ và Tống Thiến khi cả hai còn bị chê diễn xuất khi đóng phim truyền hình, nói gì đến việc tham gia phim điện ảnh chiếu Tết. Vương Hạc Đệ bị phàn nàn là giọng thoại buồn ngủ, diễn xuất chỉ biết trợn mắt, nam nữ chính chẳng có tí ăn ý nào, cộng thêm kịch bản nhàm chán là đủ để Tinh Hà Nhập Mộng ru ngủ khán giả.

Hai diễn viên chính đua nhau trợn mắt

Netizen cho rằng Vương Hạc Đệ giờ đây chỉ có thể chờ đợi vào Tướng Môn Độc Hậu để lấy lại tên tuổi. Tuy nhiên, phim cổ trang này lại vướng quá nhiều ồn ào về khâu tuyển chọn diễn viên, quan trọng nhất là Vương Hạc Đệ bị cho là không hợp đóng vai nam chính Tạ Cảnh Hành. Ngay từ khi có tin Vương Hạc Đệ được nhà sản xuất chốt đơn, fan của bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu còn yêu cầu ê-kíp hãy đổi tên nhân vật, bởi họ không chấp nhận Vương Hạc Đệ trở thành nam chính Tạ Cảnh Hành.

Vương Hạc Đệ bị cho là không hợp vai Tạ Cảnh Hành

Tướng Môn Độc Hậu kể về Thẩm Diệu, con gái tướng quân sau khi bị kẻ thù giết hại đã hồi sinh, quay ngược về thời điểm gia đình vẫn đang quây quần đầm ấm. Nhưng khi này, cô đã biết trước mọi chuyện nên quyết định lên kế hoạch đi trước một bước, giành lấy những gì lẽ ra thuộc về mình. Nhưng mọi chuyện xem chừng không như Thẩm Diệu sắp đặt, khi thế tử Cảnh Hành của nhà họ Tạ lại luôn khẳng định “thiên hạ thuộc về nàng còn nàng thuộc về ta" như thể anh ta cũng nắm rõ bí mật.

Phim chưa quay đã không được ủng hộ, Vương Hạc Đệ sẽ phải cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ mình có thể làm tốt vai Tạ Cảnh Hành.