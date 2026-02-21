Phim cổ trang thị phi nhất 2026: Vừa công bố diễn viên, tạo hình đã bị chỉ trích

HHTO - Cái gì càng kỳ vọng nhiều thì càng dễ thất vọng, và điều ấy đã xảy ra với Tướng Môn Độc Hậu, bộ phim chưa khởi quay đã rơi vào tâm điểm tranh cãi.

Tướng Môn Độc Hậu là bộ tiểu thuyết cổ trang nổi đình đám, vì thế mà khán giả càng quan tâm chờ đợi dự án chuyển thể thành phim. Suốt nhiều năm qua, rất nhiều tin đồn về dàn diễn viên của Tướng Môn Độc Hậu đã làm dậy sóng mạng xã hội, cái tên nào được nhắc tới cũng bị netizen khen chê dữ dội khiến nhiều sao Hoa ngữ tuyên bố “có được mời cũng không tham gia”.

Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa chính thức tham gia Tướng Môn Độc Hậu

Cuối cùng, nhà sản xuất đã chính thức xác nhận Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa được chọn vào hai vai chính. Trước đó nhiều tháng, netizen đã râm ran với hai cái tên này, fan hai nhà đã tranh cãi nhau qua lại và đến khi có tin chính thức, thị phi lại kéo đến dồn dập hơn. Fan của nguyên tác phàn nàn Vương Hạc Đệ diễn xuất chưa đủ gánh nhân vật tâm lý phức tạp như Tạ Cảnh Hành, nhất là màn thể hiện của nam diễn viên trong phim chiếu Tết Tinh Hà Nhập Mộng càng khiến khán giả nghi ngại nhiều hơn. Mạnh Tử Nghĩa thì bị cho là quá gầy, quá chững chạc để hóa thân thành nữ chính Thẩm Diệu có giai đoạn 14 tuổi.

Tạo hình nhân vật bị cho là không đẹp bằng nguyên tác.

Tạo hình đầu tiên mà nhà sản xuất tung ra cũng khiến dân mạng thất vọng ra mặt. Bởi Tướng Môn Độc Hậu là dự án lớn, ai cũng chờ đợi trang phục được đầu tư chỉn chu, nhìn đã thấy độ sang trọng cầu kỳ. Poster quảng cáo cũng cần thiết kế bắt mắt hơn những phim khác. Ấy thế mà những gì netizen nhận được thì ngang với các dự án bình thường.

Cuộc chiến phiên vị cũng gây mệt mỏi không kém. Fan của Vương Hạc Đệ đang rất bức xúc khi Tướng Môn Độc Hậu được cho là phim nữ chủ nên nam diễn viên sẽ phải đứng sau Mạnh Tử Nghĩa. Ấy vậy mà đạo diễn phim còn “lỡ tay” ấn nút thích một bài đăng khen Mạnh Tử Nghĩa là sao nữ hàng đầu lứa 95, rằng cô chính là phiên số 1 của Tướng Môn Độc Hậu khiến cho fan hai nhà càng tranh cãi gay gắt.