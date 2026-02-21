Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Phim cổ trang thị phi nhất 2026: Vừa công bố diễn viên, tạo hình đã bị chỉ trích

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cái gì càng kỳ vọng nhiều thì càng dễ thất vọng, và điều ấy đã xảy ra với Tướng Môn Độc Hậu, bộ phim chưa khởi quay đã rơi vào tâm điểm tranh cãi.

Tướng Môn Độc Hậu là bộ tiểu thuyết cổ trang nổi đình đám, vì thế mà khán giả càng quan tâm chờ đợi dự án chuyển thể thành phim. Suốt nhiều năm qua, rất nhiều tin đồn về dàn diễn viên của Tướng Môn Độc Hậu đã làm dậy sóng mạng xã hội, cái tên nào được nhắc tới cũng bị netizen khen chê dữ dội khiến nhiều sao Hoa ngữ tuyên bố “có được mời cũng không tham gia”.

tuong-mon-2.jpg
tuong-mon-3.jpg
Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa chính thức tham gia Tướng Môn Độc Hậu

Cuối cùng, nhà sản xuất đã chính thức xác nhận Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa được chọn vào hai vai chính. Trước đó nhiều tháng, netizen đã râm ran với hai cái tên này, fan hai nhà đã tranh cãi nhau qua lại và đến khi có tin chính thức, thị phi lại kéo đến dồn dập hơn. Fan của nguyên tác phàn nàn Vương Hạc Đệ diễn xuất chưa đủ gánh nhân vật tâm lý phức tạp như Tạ Cảnh Hành, nhất là màn thể hiện của nam diễn viên trong phim chiếu Tết Tinh Hà Nhập Mộng càng khiến khán giả nghi ngại nhiều hơn. Mạnh Tử Nghĩa thì bị cho là quá gầy, quá chững chạc để hóa thân thành nữ chính Thẩm Diệu có giai đoạn 14 tuổi.

tuong-mon-1.jpg
Tạo hình nhân vật bị cho là không đẹp bằng nguyên tác.

Tạo hình đầu tiên mà nhà sản xuất tung ra cũng khiến dân mạng thất vọng ra mặt. Bởi Tướng Môn Độc Hậu là dự án lớn, ai cũng chờ đợi trang phục được đầu tư chỉn chu, nhìn đã thấy độ sang trọng cầu kỳ. Poster quảng cáo cũng cần thiết kế bắt mắt hơn những phim khác. Ấy thế mà những gì netizen nhận được thì ngang với các dự án bình thường.

tuong-mon-5.jpg
tuong-mon-6.jpg

Cuộc chiến phiên vị cũng gây mệt mỏi không kém. Fan của Vương Hạc Đệ đang rất bức xúc khi Tướng Môn Độc Hậu được cho là phim nữ chủ nên nam diễn viên sẽ phải đứng sau Mạnh Tử Nghĩa. Ấy vậy mà đạo diễn phim còn “lỡ tay” ấn nút thích một bài đăng khen Mạnh Tử Nghĩa là sao nữ hàng đầu lứa 95, rằng cô chính là phiên số 1 của Tướng Môn Độc Hậu khiến cho fan hai nhà càng tranh cãi gay gắt.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tướng Môn Độc Hậu #phim cổ trang #Vương Hạc Đệ #Mạnh Tử Nghĩa #Tướng Môn Độc Hậu tranh cãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục