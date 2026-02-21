Làm công việc yêu thích: Được làm chính mình nhưng cũng phải sống vì mình

HHTO - Vui vẻ, thoải mái, háo hức đi làm, háo hức xem thành phẩm, xem lại sản phẩm cũ cứ cười một mình nhưng thiếu KPI thì vẫn "mắng yêu" công việc,... là những gì các bạn trẻ liệt kê khi được hỏi cảm giác được làm công việc mình yêu thích.

Trong những cuộc trò chuyện, chủ đề thảo luận của "hội nhân lực trẻ" gần đây, câu hỏi "Làm được công việc mình thích, cảm giác như thế nào?" xuất hiện ngày một nhiều. Giữa áp lực "cơm áo gạo tiền" và kỳ vọng thành công - lựa chọn được một công việc mình yêu thích - trở thành mục tiêu của nhiều người. Đó là khi công việc phản ánh con người họ qua cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần.

Từ trải nghiệm được "sống hết mình với đam mê", nhiều bạn đã "nói thành lời" cảm giác được làm công việc mình thích.

- Cảm giác lúc đầu sẽ rất nhiệt huyết, kể cả khi rất mệt, nhưng được làm công việc mình thích thì là động lực để mình cố gắng mỗi ngày.

- Mình từng đọc câu: "Khi ước mơ trở thành công cụ kiếm sống, nó dần biến thành một cơn ác mộng". Mình cũng từng có lần nghĩ thế, nhưng rồi mình nhận ra ước mơ thật sự là động lực. Khi mình biết cách kiểm soát, mình đi làm mỗi ngày với rất nhiều niềm vui, vì mình biết điều mình đang làm có ý nghĩa, mình biết mình có thể tìm kiếm thêm rất nhiều điều, không chỉ là tiền bạc hay danh vọng, mà là tự do về mặt tinh thần.

- Ngày xưa mình cũng áp lực với việc theo đuổi đam mê lắm. Nhưng rồi mình nhận ra muốn theo đuổi đam mê, thực sự mình cần tinh thần ổn định. "Mưa dầm thấm lâu", chỉ cần kiên trì thì không lo không thành công!

- Là khi mình có thể nói đủ thứ với mọi người về công việc mình đang làm, thay vì kể về nó tiêu cực kèm cái lắc đầu. Và là khi công việc khó khăn, mình sẽ nhớ lại mình đã cảm thấy tự do, hạnh phúc như thế nào khi chọn đi theo con đường này để có thêm động lực đi tiếp hành trình.

Tuy nhiên, con đường đi theo "tiếng gọi con tim" không phải lúc nào cũng là một "bức tranh màu hồng". Đam mê khi trở thành nghề nghiệp đồng nghĩa với việc nó phải chịu sự đánh giá, cạnh tranh và cả áp lực tài chính. Người lao động không chỉ "được làm chính mình" mà còn phải "sống vì chính mình".

Không ít bạn chấp nhận đánh đổi nhiều thời gian, sức lực hơn để cân bằng cuộc sống, tiếp tục gắn bó với công việc. Một bạn chia sẻ: "Từ khi sở thích trở thành đam mê rồi thành hình sự nghiệp, mình thấy ít thích nó hơn một chút. Thay vào đó là trách nhiệm và sự nghiêm túc với con đường mình đã chọn". Hay thậm chí các bạn phải chuyển hóa từ yêu thích sang thích nghi với môi trường mới với quan điểm: Làm việc - nỗ lực - kết quả - yêu thích, dù biết thích trước sẽ "bền hơn".

Giới trẻ thừa nhận "công việc mình thích" cũng có cách vận hành như bao công việc khác, có những ngày ý tưởng cạn kiệt, dự án thất bại, khối lượng công việc quá tải. Dẫu vậy, sự khác biệt nằm ở chỗ họ sẵn sàng vượt qua thử thách trong tâm thế thoải mái, biến áp lực thành động lực, biến "gánh nặng" thành nguồn cảm hứng để phát triển bản thân ở lĩnh vực mình theo đuổi, mở ra một cuộc sống trọn vẹn hơn.