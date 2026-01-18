Cách biến thói quen "overthinking" thành siêu năng lực không phải ai cũng biết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Nếu bạn sở hữu một khả năng nhạy cảm, luôn nghĩ ngợi nhiều hơn mức bình thường, thì đừng vội tủi thân và tự trách bản thân. Sự overthinking của bạn không phải là yếu đuối, mà là một năng lực chưa được khám phá và tối ưu. Hãy học cách điều khiển hệ thần kinh nhạy bén của mình và biến nó thành điểm mạnh, giúp cuộc sống trở nên dễ thở hơn.

Biến lo âu thành radar rủi ro

photo-1-1602405455811442854614.jpg

Mỗi khi lo âu, bồn chồn trong người, hãy xem đó như một dấu hiệu của cơ chế cảnh báo rủi ro, biến mọi suy diễn về nguy cơ thành động lực để bạn kỹ lưỡng và chu đáo hơn trong công việc. Để không phải lo âu trong mơ hồ, bạn cần viết ra mọi lo lắng của mình, rồi nhìn trực diện vào nó. Cứ nghĩ rằng bạn có thể nhìn thấy được rủi ro trong tương lai, thì ngay hiện tại bạn sẽ thay đổi hoặc chú tâm cải thiện điều gì. Từ đó bạn sẽ đặt xuống được những bất an và mạnh dạn hành động.

Từ overthinking chuyển thành chuyên gia phân tích

gu-thoi-trang-an-diem-cua-cac-my-nhan-han-ha-ji-won-don-gian-ma-dep-637461d437b79.png

Một chuyên gia phân tích giỏi cần suy nghĩ được ở nhiều khía cạnh, có góc nhìn đa tầng, đa dạng và đưa ra được dự đoán. Người overthinking cũng vậy, nhưng thiếu giới hạn thời gian và tư duy chiến lược, vì vậy bạn không cần phải thay đổi bản thân mà hãy bổ sung thêm kỹ năng, nhằm biến những suy nghĩ chồng chéo của mình trở nên có mục đích, giúp bạn phân tích sâu vấn đề và đưa ra quyết định nhanh hơn.

Nhạy cảm chính là dấu hiệu của người có trực giác nhạy bén

47dnujxb7r1-85kxc9ct1s2-0rfx8ncejv3.jpg

Nếu biết rèn luyện đúng cách, nhạy cảm giống như một siêu năng lực tâm lý. Người giỏi giao tiếp thường rất nhạy cảm, họ có trực giác nhạy bén và khả năng đọc vị nội tâm không phải ai cũng có thể làm được. Nếu bạn cảm thấy mình hay overthinking, đừng vội ngăn cản bản thân cảm nhận thật những gì đang xảy ra, mà nên học cách tối ưu hóa khả năng này. Trước khi có thể nắm bắt tâm lý và đọc được suy nghĩ của người đối diện kể cả khi họ chưa nói ra, bạn cần quan sát tỉ mỉ và xử lý thông tin kỹ lưỡng, cũng đừng quên việc quan tâm đến cảm xúc của người khác khi giao tiếp.

