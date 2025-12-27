Người tài ba vẫn có lúc thua nhưng người biết đối nhân xử thế sẽ thắng trọn đời

HHTO - Đối nhân xử thế là một nghệ thuật mà làm người ai cũng nên biết và rèn luyện. Chỉ với một vài kinh nghiệm quý báu trong việc đối xử và giao tiếp giữa người với người, bạn có thể sống một đời hanh thông, suôn sẻ.

1. Đừng dễ dàng đắc tội với người khác

Thường hay đắc tội với người khác là đại kị trong cách sống. Nguồn cơn là từ việc không biết nhìn người, xét việc hồ đồ, hành sự hấp tấp. Làm sao để tránh đắc tội với người khác, phương pháp đơn giản nhất là tập tính cẩn trọng, làm gì cũng chậm lại một nhịp. Đặc biệt là khi chưa hiểu rõ đối phương, nhất định phải nói năng cẩn thận, hành động có chừng mực.

2. Bỏ tính hơn thua

Đừng lúc nào cũng muốn so tài cao thấp với người khác, nếu không thật sự cần thiết, hãy cố gắng tránh việc so kè và cạnh tranh. Người lợi hại thực sự là người thu phục được lòng người mà không cần phải giao chiến, không phải tốn sức và không để mất mát nào xảy ra. Sự thật là nếu bắt buộc phải tranh đấu với người khác, kết quả có thắng cũng khó tránh tổn thương, thậm chí trường hợp “địch mất ba, ta mất hết” cũng là thường.

3. Nghĩ tới đại cục

Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề, nên xét mức độ lớn nhỏ và nhất định không được vì việc nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn. Bất luận việc nhỏ có khiến bạn khó chịu, tức giận tới đâu cũng nhớ là phải nghĩ tới đại cục, đừng để một phút nóng giận vì chuyện cỏn con không đâu mà hồ đồ làm hỏng việc lớn, tránh được những hối hận về sau.

4. Muốn không phiền hà thì đừng nghe chuyện thị phi

Người thích hóng drama, nghe chuyện thị phi, thích bao đồng chuyện của thiên hạ, sẽ khó có được bình yên. Những chuyện này giống như một mớ tơ vò, khi vướng vào nó, cơ thể và tâm trí của ta sẽ bị bào mòn mà không hay. Mọi người dễ bị cuốn vào chuyện thị phi vì không biết tác hại của nó là khiến ta trở nên tiêu cực hơn, kiệt sức và làm lỡ việc đáng ra cần làm. Vì vậy, tránh xa drama, bớt quản chuyện người khác cũng là một quy tắc làm người quan trọng.