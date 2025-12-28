Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Cẩm nang teen

Google News

4 kiểu “tâm kế” khiến một người trở nên thực sự lợi hại, nhìn thấu mọi việc

Ái Ái
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Người khôn ngoan vẫn luôn nhắc nhở: Làm người đừng có tâm cơ, nên sống hồn nhiên, nhưng cũng cần chút khéo léo để sinh tồn trong xã hội. “Tâm kế” ở đây không phải mưu hèn kế bẩn mà là trí tuệ giúp bạn trở nên lợi hại, nhìn thấu mọi việc, vượt mọi khó khăn.

Tâm kế một: Thà vụng dại còn hơn khôn lỏi

review-of-korean-drama-series-band-of-sisters.jpg

Thật ra con người bình thường không ai ngu ngốc cả, phần lớn chúng ta đều rất thông minh, biết hết mặt lợi mặt hại khi làm điều gì đó. Tuy nhiên, cám dỗ của những cái lợi trước mắt có thể khiến một người trở nên khôn lỏi, mánh khóe, nhằm bon chen và tranh giành lợi ích. Người lanh vặt có thể đạt được mục đích nhất thời, nhưng trí tuệ mới giúp bạn đưa ra những quyết định đem lại lợi ích lâu dài. Còn nếu thấy bản thân không lanh lẹ bằng người khác, hãy cứ làm đúng năng lực của mình và tin rằng “trời đãi kẻ khù khờ”, còn hơn là khôn lỏi.

Tâm kế hai: Buông tay đúng lúc hơn là đi tới tận cùng

118925-233118.jpg

Trong cuộc sống, có những việc “đến đây thôi” là còn hơn “tới tận cùng”. Vì không phải chuyện gì mình cố làm đến cùng cũng là tốt, phải biết buông tay kịp thời và đúng lúc. Khi đã cố gắng một thời gian đủ dài để thấy có làm nữa cũng không kết quả, nên nghĩ tới việc “tới đây thôi”, chừa sức lực và tinh thần để làm những cái khác, hoặc bắt đầu lại ở một việc khác.

Tâm kế ba: Mất gì cũng được nhưng đừng đánh mất bản thân

254498333-2230837910.jpg

Điều đáng buồn trong việc làm người không phải là nghèo nàn hay thất bại, mà là đánh mất chính mình. Ai cũng muốn có được chỗ đứng và địa vị nhất định trong xã hội, muốn sống cuộc sống mà mình mong ước, muốn đạt được những mục tiêu bản thân đề ra, nhưng khi có được những điều đó rồi mà tâm hồn tan nát, bản thân thay đổi đến không còn nhận ra, thì mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, đôi lúc bạn phải lựa chọn bước lên những ảo vọng đỉnh cao mà xã hội dựng nên, hay dừng lại để được là chính mình.

Tâm kế bốn: Khiêm tốn học hỏi từ người khác

4-3822.png

Làm người dở nhất là luôn cho mình đúng và hơn người khác một bậc, đó gọi là tự cao. Giữ thói quen đó sẽ nhanh chóng bị thụt lùi, khó tiếp thu cái mới và trở nên lạc hậu. Ở đời “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hãy học cách giao tiếp với mọi người bằng một tâm thái khiêm tốn, để ý, học hỏi nhiều hơn từ người khác. Khi tranh luận, nên biết cách đổi góc độ suy nghĩ, đứng trên lập trường của đối phương để cảm nhận vấn đề, đừng luôn tự cho mình là nhất.

Ái Ái
#Các kiểu tâm kế lợi hại #Làm người chân thật và khéo léo #Chọn buông tay đúng lúc #Giữ vững giá trị bản thân #Học hỏi từ người khác

Xem thêm

Cùng chuyên mục