4 kiểu “tâm kế” khiến một người trở nên thực sự lợi hại, nhìn thấu mọi việc

HHTO - Người khôn ngoan vẫn luôn nhắc nhở: Làm người đừng có tâm cơ, nên sống hồn nhiên, nhưng cũng cần chút khéo léo để sinh tồn trong xã hội. “Tâm kế” ở đây không phải mưu hèn kế bẩn mà là trí tuệ giúp bạn trở nên lợi hại, nhìn thấu mọi việc, vượt mọi khó khăn.

Tâm kế một: Thà vụng dại còn hơn khôn lỏi

Thật ra con người bình thường không ai ngu ngốc cả, phần lớn chúng ta đều rất thông minh, biết hết mặt lợi mặt hại khi làm điều gì đó. Tuy nhiên, cám dỗ của những cái lợi trước mắt có thể khiến một người trở nên khôn lỏi, mánh khóe, nhằm bon chen và tranh giành lợi ích. Người lanh vặt có thể đạt được mục đích nhất thời, nhưng trí tuệ mới giúp bạn đưa ra những quyết định đem lại lợi ích lâu dài. Còn nếu thấy bản thân không lanh lẹ bằng người khác, hãy cứ làm đúng năng lực của mình và tin rằng “trời đãi kẻ khù khờ”, còn hơn là khôn lỏi.

Tâm kế hai: Buông tay đúng lúc hơn là đi tới tận cùng

Trong cuộc sống, có những việc “đến đây thôi” là còn hơn “tới tận cùng”. Vì không phải chuyện gì mình cố làm đến cùng cũng là tốt, phải biết buông tay kịp thời và đúng lúc. Khi đã cố gắng một thời gian đủ dài để thấy có làm nữa cũng không kết quả, nên nghĩ tới việc “tới đây thôi”, chừa sức lực và tinh thần để làm những cái khác, hoặc bắt đầu lại ở một việc khác.

Tâm kế ba: Mất gì cũng được nhưng đừng đánh mất bản thân

Điều đáng buồn trong việc làm người không phải là nghèo nàn hay thất bại, mà là đánh mất chính mình. Ai cũng muốn có được chỗ đứng và địa vị nhất định trong xã hội, muốn sống cuộc sống mà mình mong ước, muốn đạt được những mục tiêu bản thân đề ra, nhưng khi có được những điều đó rồi mà tâm hồn tan nát, bản thân thay đổi đến không còn nhận ra, thì mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, đôi lúc bạn phải lựa chọn bước lên những ảo vọng đỉnh cao mà xã hội dựng nên, hay dừng lại để được là chính mình.

Tâm kế bốn: Khiêm tốn học hỏi từ người khác

Làm người dở nhất là luôn cho mình đúng và hơn người khác một bậc, đó gọi là tự cao. Giữ thói quen đó sẽ nhanh chóng bị thụt lùi, khó tiếp thu cái mới và trở nên lạc hậu. Ở đời “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hãy học cách giao tiếp với mọi người bằng một tâm thái khiêm tốn, để ý, học hỏi nhiều hơn từ người khác. Khi tranh luận, nên biết cách đổi góc độ suy nghĩ, đứng trên lập trường của đối phương để cảm nhận vấn đề, đừng luôn tự cho mình là nhất.