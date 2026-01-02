Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn ngoan thường sở hữu đặc điểm này

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ
HHTO - Người thông minh thường rất khó giấu, họ sở hữu những đặc điểm cho thấy khả năng suy luận và giải quyết vấn đề tốt hơn người thường. Một số dấu hiệu rất tinh tế, đến nỗi ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra.

1. Người thông minh thường hơi bừa bộn

southkorea2-abc-ml-210421-1619004516271-hpmain-16x9-1600.jpg

Những người làm việc mà vật dụng trên bàn để bừa bộn thường có xu hướng nảy sinh nhiều ý tưởng sáng tạo và độc đáo hơn. Trong trường hợp này, sự bừa bộn không phản ánh sự bất cẩn, thiếu ngăn nắp, mà đó là vì họ bận dành tâm trí để ưu tiên các kết nối trừu tượng trong suy nghĩ. Một bàn làm việc lộn xộn, ngổn ngang có thể là một vườn ươm cho những ý tưởng tuyệt vời.

2. Nhạy cảm

5.png

Những người thông minh thường có độ nhạy cảm cao với môi trường xung quanh, từ âm thanh, ánh sáng, màu sắc, đến cảm xúc của người khác. Điều đó đôi khi khiến họ mệt mỏi vì bị cuốn vào những drama, hoặc những thứ kích thích phản ứng. Nhưng sự thông minh bản năng cũng sẽ phát triển các cơ chế để quản lý sự quá tải này. Đặc điểm này được các nhà tâm lý học gọi là "người có năng khiếu cảm xúc"

3. Dễ chán (và hay phóng tác mọi thứ)

istockphoto-1406120505-612x612.jpg

Nhu cầu được kích thích cảm xúc liên tục khiến người thông minh luôn tìm kiếm những thử thách mới, hoặc sáng tạo, phóng tác thêm khi môi trường của họ không cung cấp đủ. Sự nhàm chán có thể là dấu hiệu cho thấy não bộ đang khao khát điều gì đó thú vị, phức tạp và kịch tính hơn. Họ ghét sự đơn điệu, lặp đi lặp lại, hoặc theo lối mòn, vì vậy khi càng chán, người sở hữu trí thông minh càng sáng tạo và càng để trí tưởng tượng bay cao.

4. Người tư duy trực quan hoặc trừu tượng

6.png

Một số người suy nghĩ bằng hình ảnh, mô hình hoặc biểu tượng tốt hơn là bằng lời nói hay chữ viết. Điều này liên quan đến sự thông minh trong cách cảm nhận và phân tích. Ví dụ như các kỹ sư, kiến ​​trúc sư, nghệ sĩ và nhà thiết kế thời trang thường có kiểu tư duy này. Họ nhìn thấy những kết nối vô hình và cảm xúc trừu tượng, sau đó diễn giải nó một cách rất trực quan và sinh động. Đây là cách nhìn nhận thế giới đặc biệt mà không phải ai cũng có.

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ
