Trí thông minh thực sự không thể bắt chước, bản chất lộ rõ qua những điểm này

HHTO - Trí thông minh không chỉ là việc viết văn hay, giải Toán giỏi hay có trí nhớ tốt, mà còn là ứng xử tinh tế và có sự phân tích nhạy bén trong các khía cạnh cuộc sống. Việc “đọc” được bầu không khí xung quanh và đọc vị được cảm xúc của một hoặc nhóm người cũng phức tạp như việc giải một bài Toán.

Người tự thấy mình thấp hơn đánh giá của xã hội

Không chỉ đơn thuần là sự tự đánh giá, thói quen đặt câu hỏi và xem xét khả năng của bản thân trước mọi vấn đề xảy ra còn gắn liền với một kỹ năng quan trọng, đó là luôn ý thức về những giới hạn của mình.

Điều này rất cần thiết cho việc học sâu và thích nghi. Hơn nữa, những người có chỉ số IQ cao thường xuyên cảm thấy mình chưa đủ giỏi so với đánh giá của người ngoài, họ cầu toàn, khiêm tốn và rất hay tự phê bình. Nhưng chính điều đó lại cho thấy họ là người rất trí tuệ, vì luôn biết chính xác điều gì cần cải thiện.

Người thích sự cô độc

Những người có IQ cao thường chọn sự cô độc. Họ có khuynh hướng ít giao tiếp xã hội, vì sức khỏe tinh thần của họ phụ thuộc vào thời gian dành cho nội tâm và những suy nghĩ bên trong.

Vấn đề không phải là họ sống khép kín hay kém hòa đồng, mà là họ cần không gian và thời gian để tập trung suy nghĩ, chiêm nghiệm những điều quan trọng. Người bạn đồng hành tốt nhất của người thông minh thường là chính những suy nghĩ của họ.

Người thích tự học và luôn tò mò

Sự tò mò liên tục (không phải kiểu FOMO) và khả năng tự học độc lập là cốt lõi của trí thông minh. Khả năng tự học liên quan chặt chẽ đến thành công lâu dài trong cuộc sống, vì nó rèn luyện cách tự tạo động lực và chủ động giải quyết vấn đề, không cần phải kiếm sự thúc đẩy từ bên ngoài hoặc học vì những định kiến xã hội.

Người thông minh thật sự không biết tất cả mọi thứ, nhưng họ biết cách khám phá và tìm hiểu mọi thứ, nếu đó là điều họ thực sự quan tâm

Biết cách trì hoãn trước những áp lực không đáng

Đôi khi sự trì hoãn có thể đóng vai trò như một vườn ươm sáng tạo. Người thông minh thường làm việc theo đúng quy trình, ít khi bị ảnh hưởng hoặc cuốn theo nhịp độ của xã hội. Thậm chí họ luôn tìm cách trì hoãn trước những tình thế hối thúc, không đưa ra quyết định khi chưa đủ thông tin, hoặc trái quy trình.

Họ chỉ cho phép tiềm thức động não xử lý các vấn đề nằm trong trách nhiệm, với trạng thái sáng suốt, chứ không giải quyết chỉ vì những áp lực thúc ép bên ngoài. Đó là trí tuệ vững chãi chứ không phải sự lười biếng hay chậm chạp.