Nhận "bài học cuộc sống" từ người từng trải, bạn trẻ ấm lòng vì lối "tư duy ngược"

HHTO - Giữa nhịp sống vội vã, nhiều bạn trẻ chọn tạm dừng chân để cùng mách nhau những câu nói khiến đối phương "sáng mắt" khi rơi vào "mảnh lưới" tự hoài nghi bản thân. Đó là những suy nghĩ mang "tư duy ngược" nhưng tạo cảm giác "chữa lành" đến lạ!

Dạo gần đây, trên mạng xã hội, chủ đề "Một hành động/lời nói/mindset khiến bạn phải trầm trồ vì sự tinh tế và sâu sắc" được đông đảo bạn trẻ "giữ nhiệt", mỗi ngày góp nhặt và lan tỏa thêm một thông điệp. Đó không phải là những lời nói hoa mỹ mà là câu chuyện vướng "đầy gai", "thô nhưng thật" của người từng trải. Dẫu vậy, qua lăng kính tích cực, họ chọn cách chấp nhận và biến nó thành một "châm ngôn sống".

Dưới đây là một số góc nhìn từ netizen, được nhiều bạn trẻ "+1 bài học".

- "Mỗi ngày bạn đứng trước cả trăm sự lựa chọn, sai là chuyện bình thường. Muốn không sai chỉ có không làm gì thôi" - một bạn chia sẻ lời dạy của sếp.

- "Khi bạn cảm thấy lo lắng về việc phải làm điều gì đó và tim bạn bắt đầu đập rất nhanh, bạn gọi đó là "tiếng vỗ tay bên trong" - có nghĩa là cơ thể bạn đang cổ vũ việc bạn làm".

Ảnh minh họa do AI tạo.

- "Khi mình giận hờn, bực tức người khác thì người mệt đầu tiên không phải là họ mà là chính mình". Sau câu nói của mẹ, bạn cho biết không còn giận dỗi hay để bụng, có chuyện gì xảy ra mà không quá nghiêm trọng bạn sẽ nghĩ theo chiều hướng tích cực và tha thứ cho người khác. Cùng ý kiến này, một bạn khác đúc kết: "Khi bạn buông ra những lời nói tiêu cực, thì chính bạn sẽ là người đầu tiên nghe được những lời ấy".

- "Không phải bạn kém đâu, chỉ là mình có cơ hội biết những thứ đó sớm hơn. Giờ mình chỉ lại thì bạn cũng biết được rồi còn gì. Kiến thức thì ai cũng có thể biết, chỉ là biết trước hay sau thôi và cách ta tiếp cận nó thế nào" - bạn đã vượt qua sự tự ti của bản thân sau khi đón nhận thông điệp.

- "Vì bạn nghĩ vấn đề nằm ở người khác, không phải ở bạn nhưng có một điều chắc chắn là bạn không thể khiến người khác thay đổi, thì bạn thử thay đổi bản thân xem. Nếu bạn nhìn nhận vấn đề xuất phát từ bạn thì bạn sẽ có cách giải quyết được nó". Lời khuyên này đã giúp bạn trẻ gạt bỏ đi suy nghĩ "đổ lỗi".

- Mình thật sự đã tin vào câu nói: "Không làm thì sao biết mình không thể" khi làm được một bài thi nghe. Nên ai đang đứng trước một thử thách dù lớn hay nhỏ thì hãy mạnh mẽ đương đầu nhé vì biết đâu ta lại tìm thấy một phiên bản tốt hơn của mình.

- "Nếu bạn muốn đạt được những thứ lớn hơn thì bạn phải chấp nhận hy sinh những thứ nhỏ hơn khác, thậm chí là mối quan hệ của bạn với những người hiện tại" là kim chỉ nam được nhiều người đồng tình.

Ảnh minh họa từ Canva.

Hay có những tình huống được chính chủ chia sẻ theo hướng bi quan nhưng được "team qua đường" phản biện qua "tư duy ngược" và mang lại nguồn năng lượng "chữa lành" cực lớn.

- Một bạn đã liệt kê tổng chi phí sinh hoạt - học tập mà bố mẹ bạn đầu tư cho bạn, với nỗi lòng nặng trĩu, trách móc "nếu không có tôi, bố mẹ đã tiết kiệm số tiền đó". Đáp lại suy nghĩ trên, một bạn khác nhận "bão tim" với quan điểm hiện tại bố mẹ bạn vẫn có số tiền đó nhưng nó không vô tri, "nó biết cười, biết thương bố mẹ".

- Trước bài đăng của bạn trẻ có chú thích "Phong cảnh phía sau đẹp quá, xin hãy bỏ qua tôi", nhiều người cảm thấy ấm lòng, thậm chí cho rằng "cả đời mình cũng không nghĩ tới" khi bắt gặp một bình luận được lên top. "Người lạ" đó viết: "Vốn dĩ vì cậu mà bức ảnh này mới tồn tại. Ai mà chẳng từng thấy vòng đu quay nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu".

Về phần bạn, nếu bạn đang loay hoay về định hướng trong cuộc sống, hãy thử tìm một "công thức" ở trên để "mở khóa" bản thân. Còn nếu bạn đang nắm giữ một "chìa khóa sống đẹp", hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé!