Hóa giải những khó xử mỗi khi gặp họ hàng, bảo vệ sự bình yên của bản thân

MAI LÂM

HHTO - Gia đình nào cũng không thể tránh khỏi việc người trẻ khó hòa hợp với người lớn, chủ yếu là với họ hàng, cô dì chú thím. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết, hễ gặp nhau là xảy ra nhiều chuyện khó xử, thậm chí làm ảnh hưởng không khí gia đình. Lý do chính ở đây có lẽ là do thiếu sự chấp nhận giữa hai thế hệ.

Đừng chống đối việc gặp gỡ họ hàng

image-5946debf27.png

Không thể chống đối việc gặp gỡ họ hàng vào những ngày quan trọng của gia đình, như giỗ chạp, lễ Tết. Ngược lại, hãy học cách chấp nhận việc phải đối diện và giao tiếp với họ định kì. Bằng cách đó, bạn luôn được chuẩn bị tinh thần trước và có thể phỏng đoán được những hành vi của họ, hoặc đoán sơ được những tình huống có khả năng xảy ra khi giao tiếp. Từ đó tìm cách hóa giải hoặc chống đỡ tốt hơn, tránh cảm giác bị lúng túng vì những câu hỏi bất ngờ hoặc quá riêng tư khiến bạn khó chịu ra mặt.

Cố gắng tránh chủ đề gây tranh cãi, tạo nhiều khoảnh khắc đồng cảm, vui vẻ

phim-han-healing-tren-netflixhometown-cha-cha-cha-2813-0023.jpg

Họ hàng, đặc biệt là người lớn thường nghĩ rằng họ có quyền được biết và góp ý cho con cháu trong nhà, tất cả xuất phát từ sự quan tâm và mối liên kết máu mủ. Đó là lý do tại sao họ luôn cố vượt qua các ranh giới bạn đặt ra, luôn hỏi xoáy vào những khía cạnh bạn không muốn trả lời.

screen-shot-2021-11-17-at-34609-pm.png

Để hóa giải hành vi này, đầu tiên hãy cố gắng không nêu lên bất kì chủ đề nào dễ gây tranh cãi. Thứ hai là chủ động nói về những chuyện mà hai bên đều có điểm chung, tạo ra khoảnh khắc vui vẻ và thể hiện sự tôn trọng đối với bậc cô chú. Khi giữa cả hai có tình cảm tích cực, mọi người tự nhiên cảm thấy an tâm hơn về mối liên kết gia đình, không ai muốn nhắc đến những việc gây mất hòa khí nữa.

Nhờ ba mẹ nhắc hoặc tự xếp lịch gọi điện thoại thăm hỏi họ hàng trong những dịp đặc biệt

2-507.png

Xây dựng một mối quan hệ tốt với họ hàng thật ra không khó. Hãy hiểu rằng họ là người thân của ba mẹ chúng ta, là máu mủ và cũng là gia đình. Không bao giờ nên có thái độ thù địch dù họ có tọc mạch và vô lí như thế nào đi nữa. Một người họ hàng tốt còn quý hơn cả vàng, vậy tại sao mình không trở thành một người như vậy đối với bà con thân thích trong gia đình mình.

phim-han-king-the-land-yoona.jpg

Đôi khi một hai lời hỏi han vào những dịp như sinh nhật cô/thím, một lời chúc mừng chú/bác khai trương cửa hàng, tuy đơn giản nhưng cũng đủ để các thế hệ trong gia đình trở nên gắn kết và hòa thuận hơn. Cách này còn giúp bạn không bị xa lạ với bà con họ hàng khi gặp gỡ trực tiếp.

Đừng ngại nói "không"

anh-mo-ta.jpg

Sau những nỗ lực gắn kết và giữ hòa khí cho gia đình, nếu họ hàng của bạn vẫn giữ thái độ ngang nhiên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, khiến cảm xúc của bạn bị tổn thương, hãy mạnh mẽ từ chối bằng một từ “không” chắc nịch. Tình cảm và sự tôn trọng cần được xây dựng và vun xén từ hai phía, dù là mối quan hệ gì đi nữa. Đừng cố làm hài lòng người khác và cố gây ấn tượng mà khiến bản thân chịu bất công. Bạn hoàn toàn xứng đáng được bình yên và không cần phải đáp ứng sự vô lí của bất kì ai.

MAI LÂM
Ảnh chỉ mang tính minh họa
#Hóa giải xung đột họ hàng #Giao tiếp gia đình dịp lễ Tết #Xây dựng mối quan hệ họ hàng tích cực #Quản lý cảm xúc trong giao tiếp #Giữ gìn hòa khí gia đình #Lời khuyên xử lý tranh cãi gia đình #Tôn trọng và xây dựng tình cảm gia đình #Nghĩa vụ và quyền hạn trong quan hệ họ hàng #Cách đối phó với sự tò mò của người lớn #Phát triển EQ trong các mối quan hệ gia đình

