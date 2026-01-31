Hình tượng nam tính đã thay đổi, các chàng trai giờ có thể sống thật với cảm xúc

HHTO - Trước đây, hình ảnh nam tính mà các chàng trai theo đuổi thường được miêu tả là mạnh mẽ, lạnh lùng và hiếm khi thể hiện cảm xúc cá nhân. Nhưng thật ra đó là những hình tượng nam tính cứng nhắc và cũ kỹ, khiến nam giới e ngại không dám sống thật với bản thân và cảm xúc.

Thế giới hiện đại ngày càng cởi mở hơn về định kiến giới, mang đến cho các chàng trai cơ hội từ chối bị áp đặt vào những khuôn mẫu lỗi thời, dũng cảm “lật ngược thế cờ” và theo đuổi một cuộc sống do chính họ mong muốn.

Định kiến 1: Con trai hay khóc là yếu đuối

Từ trước tới nay, con trai thường được cha mẹ dạy rằng khóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng thực tế cho thấy, việc kiềm chế hoặc giấu kín cảm xúc sẽ khiến con người (bất kể là con trai hay con gái) thêm căng thẳng và cô đơn. Ngày nay, nhiều chàng trai đã dũng cảm thừa nhận rằng nước mắt không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là bước đầu tiên để thừa nhận những tổn thương và tìm cách chữa lành.

Định kiến 2: Nam nhi phải làm ra nhiều tiền mới có giá trị

Trước đây, các chàng trai luôn được gia đình và xã hội đặt nhiều kỳ vọng hơn các cô gái. Con trai phải học giỏi, sau này ra đời phải kiếm thật nhiều tiền, hoặc có chức vụ cao thì mới chứng minh được giá trị của mình. Nhưng giờ đây, không ít chàng trai đã từ chối không còn tin vào cách nghĩ này nữa, vì họ muốn theo đuổi một cuộc sống cân bằng và có ý nghĩa, chứ không muốn dùng tiền bạc để làm thước đo cho mọi thứ.

Định kiến 3: Con trai phải luôn mạnh mẽ và cứng rắn

Quan niệm cũ cho rằng sự nam tính gắn liền với hình ảnh một người con trai mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng thực ra, con người ai cũng có những lúc mềm yếu, việc cố tỏ ra mạnh mẽ đồng nghĩa với chôn vùi cảm xúc và đôi khi là né tránh việc đối diện với vấn đề. Trong khi đó, thể hiện sự đồng cảm và linh hoạt trong cách xử lý mọi tình huống mới thực sự là sức mạnh, cần được luyện tập và trau dồi.

Định kiến 4: Con trai không cần các chuyên gia hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Nhiều người cho rằng chỉ có các cô gái mới gặp các vấn đề về tâm lý và cần chuyên gia để can thiệp, chứ con trai thì rất mau quên và dễ dàng tự chữa lành. Đó là quan niệm rất sai lầm, sự nhạy cảm không liên quan đến giới tính và bất kỳ ai có tâm trạng tiêu cực đều cần tìm đến sự giúp đỡ.

Chính vì định kiến lỗi thời này mà rất nhiều chàng trai phải gánh sức nặng tâm lý một mình. Trong thế giới văn minh và hiện đại, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân hay chuyên gia tâm lý được coi là dũng cảm và cần thiết cho sức khỏe tinh thần.