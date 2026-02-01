"Vì nó khó, nên bạn còn phần": Truyền động lực cho các bạn trẻ đi học, đi làm

HHTO - Học sinh áp lực kết quả học tập, sinh viên tối mặt "cày" GPA, người đi làm chật vật vì thị trường lao động chuyển biến phức tạp... khiến nhiều người mang một gánh nặng tâm lý vô hình. Dẫu vậy, thay vì bỏ cuộc, họ được "tiếp thêm sức mạnh", xác định lại giá trị bản thân nhờ vào "lối đi riêng": Vì nó khó, nên bạn còn phần.

Một bạn trẻ cho biết thông điệp "Vì nó khó, nên bạn còn phần" chưa thể kết luận được tính đúng sai vì còn tùy thuộc vào hệ quy chiếu, môi trường, thời điểm. Song, bạn khẳng định "chắc chắn mấy cái khó là mấy cái ít người làm được, ít người làm thì mình đặc biệt hơn, đặc biệt hơn thì có thể dễ "đúng" hơn".

Dưới đây là một số "va vấp" từ người từng trải, cũng như cách họ đặt mục tiêu để trở thành "phần chất lượng cao".

Môi trường học đường

- Mình đậu đại học ngành Công nghệ thông tin và ai cũng nói ngành này "đào thải", cạnh tranh rất nhiều. Sau câu nói này, mình nhận ra được nhiều góc nhìn hơn trong cuộc sống, biết cách trân trọng thời gian, cách phát triển bản thân mỗi ngày: Hạn chế các thói quen xấu như chơi game, thức khuya, không hoang phí năng lượng vào những điều vô nghĩa và "chèn" thêm thói quen tốt là học tiếng Anh và ngôn ngữ lập trình.

"Mình nghĩ trên con đường cải thiện phía trước chắc chắn có thất bại và mình xem thất bại như một "màng lọc" để lọc ra những người đánh đổi đủ thời gian và công sức để có thể thành công trong cuộc sống này" - quan điểm của bạn được nhiều người cùng ngành thấu hiểu và đồng tình.

- Mình là một học sinh cuối cấp đang áp lực trước việc ôn luyện vào trường chuyên lớp chọn. Có lẽ cơ hội vẫn đang ở đấy, dù có khó tới đâu - thông điệp này sẽ là một cánh cửa dẫn mình thoát khỏi sự bi quan và thêm niềm tin vào chính mình.

- Mình đang đặt mục tiêu "săn" học bổng trường nhưng sau môn thi đầu tiên mình rất stress rồi. Nhưng có lẽ nếu đạt học bổng dễ như thế thì mọi người ai cũng đã lấy được học bổng, mình nghĩ mình cứ cố gắng thì vẫn có cơ hội để "hiện thực hóa" điều đó.

- Tiếng Trung rất khó, luyện viết - luyện ôn, rồi nói chuyện kết bạn với người Trung, có ngày chỉ nói tiếng Trung. Tuổi trẻ là để cố gắng, dùng hết thời gian rảnh để học, trong lúc đi làm cũng học.

Môi trường công sở

- Tui thì có một câu ngược lại để "mắng" hoặc áp chế tính tự mãn, đó là "Thứ mình có được dễ dàng là do người khác chẳng cần đến, chứ chẳng phải vì mình tài giỏi". Hay một bạn khác lại tâm đắc với câu nói "Cuộc đời không tôn vinh những điều dễ dàng". Một chia sẻ về "việc khó" đúng nghĩa đen "chạm" đến khối nhân viên văn phòng: "Đợt mình đi xin việc, được nhận vui lắm. Vào rồi mới biết phòng mình là phòng nhiều việc nhất, việc khó nhất và là phòng duy nhất đăng tuyển công khai".

- Mình là kỹ sư phần mềm, sau thời gian cố gắng cũng được đề bạt lên vị trí quản lý tầm trung. Phía dưới là hàng chục người, dẫn dắt một dự án tối quan trọng của công ty trong khi mình còn quá trẻ, cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên mình. Giữa lúc đang muốn bỏ cuộc thì gặp được chia sẻ này, giúp mình có thêm tinh thần vượt qua.

Đúc kết lại, nhiều netizen tự hỏi tại sao mọi chuyện khó khăn luôn là mình gặp phải nhưng rồi lại biết ơn những "chông gai" đó vì đã giúp mình nhận ra bản thân đang ở đâu, đã cố gắng, mạnh mẽ, nỗ lực đến nhường nào để có thể vượt qua và "gặt hái" được thành công. Ở đó, bạn sẽ có được "phiên bản tốt hơn" của chính mình, khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần dám đối diện với "chướng ngại vật", điều mà nhiều "đối thủ" đã bỏ cuộc ngay từ đầu.

Vậy còn bạn, công thức "Vì nó khó, nên bạn còn phần" đã xuất hiện trong hành trình "vào đời" của bạn như thế nào? Hãy cùng chia sẻ và truyền động lực cho mọi người nhé!