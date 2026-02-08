"Làm sao để người giỏi chịu dạy mình?": Nhờ cố gắng nhưng có một phần may mắn

HHTO - Bước ra khỏi cánh cổng nhà trường, nhiều "tân binh" của thị trường lao động loay hoay tìm cách nhanh chóng hòa nhập và phát triển bản thân trong môi trường mới. Vậy họ cần lưu ý những điều gì để "mở khóa" năng lực?

Nhiều bạn trẻ khi bước ra khỏi giảng đường, trở thành "người lớn" sẽ giữ trạng thái háo hức bước vào thị trường lao động, mong muốn biến kiến thức thành tiền tệ. Dẫu vậy, đó là yếu tố cần nhưng chưa đủ. Với kinh nghiệm thực chiến còn khiêm tốn, họ tiếp tục cần một người thầy ở "trường đời" dìu dắt - ít nhất là khoảng thời gian thử việc. Từ đó, chủ đề "Làm sao để người giỏi chịu dạy mình" được nhiều người trẻ quan tâm, "cầu cứu" tiền bối để cùng vượt qua giai đoạn "vỡ lòng".

Dưới đây là một số kinh nghiệm "sống còn" được netizen chắt lọc sau nhiều năm lăn lộn, mọi người có thể cùng tham khảo nhé!

- "Học trước hỏi sau": Người giỏi thích dạy những người đã nỗ lực trước, đã thử mọi cách, chứ không phải sự hướng dẫn từ A đến Z. Đừng xin được chỉ dạy, hãy xin được feedback (phản hồi), hãy thể hiện sự cầu thị, ham học hỏi. Người giỏi rất quý và trân trọng những ai có tính chủ động, đáng tin, trọng chữ tín và giữ lời.

- Khẳng định năng lực với câu hỏi "Bạn sẽ làm gì với những lời khuyên người giỏi đem đến?". Người giỏi không mong đợi bạn phải giỏi ngay, nhưng họ cần thấy được quá trình bạn tiếp thu - hành động - tiến bộ. Hãy nhớ rằng không ai "đầu tư" thời gian và chất xám mãi vào một thứ gì không đem lại kết quả.

- Trở thành một "người học tử tế" trước khi mong gặp được thầy giỏi. Không phải ai cũng có đủ thời gian cho người "muốn học cho biết". Người giỏi luôn mở lòng với người học thật sự, biết hỏi đúng, làm thật, và kiên trì đi tới cùng.

- Đừng đến với tâm thế "xin được dạy" mà hãy đến như một "người cộng sự tương lai". Người giỏi cần những người có thể tiếp nhận - làm được - và sau đó chia sẻ lại. Muốn học nghề, hãy chứng minh rằng bạn đủ khả năng để "giữ lửa nghề".

Một đúc kết mang tính "hữu duyên", "hợp vía" và khiến "người giỏi thấy họ của quá khứ ở trong bạn" cũng được nhiều người thừa nhận. Dưới góc chia sẻ của "người giỏi - người có tuổi nghề", một bạn cho biết từng được sếp tiết lộ lý do "không đuổi" dù làm sai và được "ưu ái" hơn so với những bạn vào làm cùng thời điểm vì "sếp thấy mình y chang năm đầu chị làm việc".

- Mình từng nghe được một câu của sếp mà mình thấy đúng: "Giờ chỉ tuyển ai chịu học thôi, rồi vào dạy từ từ".

- Mình hay hỏi lại các bạn: "Tìm trước khi hỏi chưa", và bạn chưa tìm thật. Quan điểm của mình là phải tìm, phải thử giải quyết và khi thật sự "bít đường" rồi mới gọi người hướng dẫn. Điều đó giúp mình có cả kiến thức của sự thử nghiệm lẫn trải nghiệm được tự làm, nó khác với việc chưa đâu vào đâu đã kêu cứu rồi".

Về phần bạn, nếu bạn là người cần học hỏi, hãy thử áp dụng những gợi ý ở trên, tận dụng cơ hội để học hỏi và phát huy năng lực. Còn nếu bạn tự tin với kinh nghiệm, trình độ của bản thân, đừng chần chừ mà hãy "gieo một hạt giống" đến những "mầm non công sở" nhé!