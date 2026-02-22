Ngày mai Hà Nội có mưa ẩm, nhiệt độ tiếp tục cao khác thường trong tháng 2

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Nhiệt độ tháng 2/2026 ở Hà Nội đang cao hơn hẳn so với mức trung bình nhiều năm và vẫn chưa thấy có chiều hướng giảm. Dự báo ngày mai, ngày đầu tiên người dân đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ở Hà Nội có mưa, có thể vào thời điểm nào?

Tháng 2/2026 ở miền Bắc có nhiều ngày trời ấm, thậm chí khá nóng, tương đối khác với thời điểm này hằng năm. Trong phần lớn những ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán 2026, ở Hà Nội thời tiết chủ yếu là mát đến ấm.

Trong những ngày còn lại của tháng 2, nhiệt độ ở Hà Nội vẫn cao. Hôm nay, 22/2, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều là khoảng 25oC, thấp hơn một chút so với cùng thời điểm hôm qua, nhưng là do trời nhiều mây hơn chứ gió vẫn chủ yếu là Đông Nam. Trời trở nên ẩm hơn.

Và dù là nhiệt độ 28 - 29oC như trong vài ngày dịp nghỉ Tết hay 25oC như hôm nay thì cũng đều là cao khác thường so với cùng thời điểm tháng 2 của nhiều năm, khi nhiệt độ trung bình thấp nhất và cao nhất ở Hà Nội là 15 và 22oC, theo trang Climate Data (Dữ liệu Khí hậu).

temp-feb23-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 23/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Xu hướng thời tiết ấm và ẩm ở Hà Nội vẫn tiếp diễn trong ngày mai, 23/2, là ngày đầu tiên người dân đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiệt độ thì không thay đổi nhiều so với hôm nay, buổi sáng trời rất ẩm, dự báo có sương mù.

Điều đáng chú ý hơn là trong ngày 23/2, dự báo Hà Nội có mưa rải rác trong khoảng từ sáng đến trưa, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn. Vì vậy, người dân đi học, đi làm nên mang đồ che mưa, nếu có thể thì mặc áo khoác chống thấm nước là tốt nhất. Mưa giảm dần hoặc tạnh trong khoảng chiều đến tối.

rain-feb23-1000.jpg
Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) dự báo mưa nhỏ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 23/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Hiện tại các mô hình chưa dự báo có đợt không khí lạnh nào về miền Bắc từ giờ đến hết tháng 2.

ft1475.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #Hà Nội có mưa không #Hà Nội nồm ẩm #Hà Nội mưa

