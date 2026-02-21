Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Vì sao mùng 5 Tết được gọi là ngày “Phá Ngũ”? Nên và không nên làm những gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mùng 5 Tết Âm lịch thường được gọi là ngày “Phá Ngũ” theo quan niệm từ xưa ở một số nền văn hóa phương Đông. Tên gọi này có nghĩa thế nào, trong ngày mùng 5 Tết thì nên và không nên làm những việc gì?

Trong dịp Tết Âm lịch, mùng 5 thường được gọi là ngày “Phá Ngũ”. Cách gọi này được sử dụng ở nhiều địa phương tại một số nước Đông Á như Trung Quốc, Singapore, Malaysia…

Chữ "phá" ở đây có nghĩa là "phá vỡ", và "ngũ" là 5, khớp với ngày mùng 5 Tết. Đây được coi là ngày mà các điều "kiêng kỵ" của dịp Tết được chính thức dỡ bỏ, như kiêng quét nhà, đổ rác, giặt giũ… Tất nhiên, trong thời hiện đại thì nhiều gia đình đã quét nhà, đổ rác từ ngày mùng 2, mùng 3, như vậy cũng không sao cả.

Về văn hóa, ngày "Phá Ngũ" còn được coi là ngày "phá bỏ" 5 cái nghèo: Về trí tuệ, về học hành, về văn chương, về cuộc sống, về tình bạn.

Còn về ý nghĩa, "Phá Ngũ" không phải là "ngày xấu" như niềm tin ở một số nơi từ xưa (ở Việt Nam, ngày xưa cũng có quan niệm ngày mùng 5 là "ngày xấu"), mà được coi là ngày chuyển tiếp, từ việc nghỉ ngơi của Tết Nguyên đán sang hành động cho một năm trước mắt.

floor.jpg
Dù có "kiêng quét nhà" rất nghiêm thì đến mùng 5 Tết cũng nên quét dọn rồi. Ảnh minh họa: BClean.

Theo quan niệm dân gian, trong ngày mùng 5, việc ăn những món được gói lại (như bánh bao) sẽ mang lại may mắn vì có ý nghĩa giống như "gói tài lộc" và "khóa điều tiếng". Những món bánh kẹo hình thỏi vàng hoặc trông tròn trịa cũng được ưa thích. Các gia đình cũng nên quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đổ rác - tượng trưng cho việc xua đuổi những điều không tốt.

Còn những việc nên tránh là vay mượn tiền hoặc tranh cãi, mà thực ra những việc này thì dù ngày nào cũng nên cố gắng tránh là hơn. Ngoài ra, dù ngày mùng 5 được coi là ngày bắt đầu hoạt động nhưng người xưa cũng cho rằng nên tránh làm việc nhiều, vì đầu năm thì nên chú trọng sự cân bằng chứ không phải làm việc đến mệt.

buns.jpg
Làm và ăn bánh bao trong ngày mùng 5 Tết cũng được coi là giúp tăng vận may, giảm "thị phi". Ảnh minh họa: June Xie/ Delish.

Nhìn chung, “Phá Ngũ” có thể được hiểu đơn giản là ngày dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống và đặt mục tiêu cho năm mới, chủ yếu mang ý nghĩa giúp tinh thần thoải mái khi hết kỳ nghỉ Tết và bắt đầu một chu kỳ làm việc, học tập như bình thường.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

ft1475.jpg
Thục Hân
#mùng 5 tết là ngày gì #mùng 5 tết 2026 #mùng 5 tết nên làm gì #mùng 5 tết nên kiêng gì #mùng 5 tết không nên làm gì #ngày phá ngũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục