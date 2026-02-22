Chú chó bị chủ bỏ rơi ở sân bay Las Vegas nhận được hàng nghìn đơn nhận nuôi

HHTO - Bị chủ bỏ lại tại sân bay vì rắc rối giấy tờ, chú chó JetBlue từng đứng trước nguy cơ vô chủ. Sau 10 ngày được bảo vệ, câu chuyện của JetBlue thu hút hàng nghìn đơn nhận nuôi và khép lại bằng một cái kết có hậu.

Ngày 2/2, tại Sân bay Quốc tế Harry Reid (Las Vegas, Mỹ), lực lượng chức năng phát hiện một chú chó lai Goldendoodle và Poodle bị buộc vào khung đo hành lý gần quầy vé. Theo thông tin từ sân bay, hành khách - cũng là chủ của chú chó - bị từ chối lên máy bay do không cung cấp đủ giấy tờ chứng nhận chó hỗ trợ. Thay vì tìm phương án giải quyết, người này đã để con vật lại và rời đi.

Camera an ninh ghi lại cảnh chú chó ngoan ngoãn ngồi chờ, trong khi người chủ khai với cảnh sát rằng cô nghĩ con vật có thiết bị theo dõi nên "sẽ tự tìm đường về". Người phụ nữ sau đó bị bắt giữ với cáo buộc bỏ rơi động vật.

Chú chó bị bỏ rơi﻿ tại Sân bay Quốc tế Harry Reid khiến nhiều người bức xúc.

Chú chó được Sở Cảnh sát Đô thị Las Vegas (LVMPD) tiếp nhận và chăm sóc trong 10 ngày, trước khi chuyển giao cho trạm cứu hộ địa phương. Tại đây, chú được đặt tên là JetBlue. Dù khởi đầu không may mắn, câu chuyện của JetBlue nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tổ chức Retriever Rescue of Las Vegas nhận được hàng nghìn đơn xin nhận nuôi. Cuối cùng, Sĩ quan Skeeter Black - một trong những người trực tiếp tham gia giải cứu - đã làm thủ tục nhận nuôi JetBlue, đưa chú chó về mái ấm mới.

JetBlue bên cạnh người chủ mới. Ảnh: LVMPD

Trên mạng xã hội, vụ việc thu hút lượng lớn bình luận đa chiều. Nhiều netizen bày tỏ sự bức xúc trước hành động của người chủ, đồng thời kêu gọi siết chặt quy định di chuyển cùng thú cưng với thông điệp: "Thú cưng là gia đình, không phải hành lý". Ngược lại, một số tài khoản nhìn nhận vụ việc dưới góc độ tâm lý, cho rằng người chủ có thể gặp vấn đề tinh thần, dẫn đến việc mất khả năng đưa ra quyết định tỉnh táo.

Ảnh: LVMPD

Bên cạnh các tranh luận, tổ chức cứu hộ cũng mượn sức nóng của sự kiện để lan tỏa một thông điệp thiết thực. Họ khuyến khích những người từng nộp đơn nhận JetBlue chuyển hướng quan tâm đến các trạm cứu hộ địa phương, nơi vẫn còn nhiều chú chó đang chờ cơ hội thứ hai.