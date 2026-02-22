Miền Bắc sắp bước vào cao điểm nồm ẩm, mưa phùn kéo dài trong tháng 3

HHTO - Bước sang tháng 3, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng rõ rệt của giai đoạn giao mùa, với đặc trưng là nồm ẩm, mưa phùn và sương mù xuất hiện trên diện rộng. Theo dự báo, các hình thái thời tiết này sẽ hoạt động mạnh và kéo dài nhiều ngày, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, giao thông và sản xuất của người dân.

Vì sao tháng 3 dễ xuất hiện nồm ẩm, mưa phùn?

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, không khí lạnh vẫn còn hoạt động nhưng chủ yếu ở cường độ yếu và biến tính. Khi các đợt không khí lạnh suy yếu kết hợp với gió Đông Nam mang theo hơi ẩm từ biển, miền Bắc sẽ dễ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí tăng cao.

Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nồm ẩm - tình trạng nền nhà, tường và đồ dùng trong nhà đọng nước, trơn trượt, ẩm mốc, thường xuất hiện vào cuối Đông, đầu Xuân.

Dự báo diễn biến thời tiết miền Bắc trong tháng 3

Trong suốt tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo sẽ có nhiều ngày mưa phùn, sương mù, tập trung nhiều hơn ở phía Đông Bắc Bộ. Thời tiết phổ biến là nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, độ ẩm không khí luôn ở mức cao.

Nhiệt độ trung bình trong tháng được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, trời không quá lạnh nhưng cảm giác ẩm ướt, khó chịu vẫn kéo dài, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.

Nồm ẩm kéo dài ảnh hưởng ra sao?

Thời tiết nồm ẩm, mưa phùn liên tiếp có thể gây ra nhiều bất tiện trong đời sống hằng ngày. Nền nhà trơn trượt, đồ điện tử, quần áo và thực phẩm dễ bị ẩm mốc nếu không được bảo quản đúng cách.

Bên cạnh đó, sương mù và mưa phùn vào sáng sớm hoặc chiều tối cũng khiến tầm nhìn bị hạn chế, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường liên tỉnh, đèo dốc.

Đối với sản xuất nông nghiệp, độ ẩm cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, ảnh hưởng đến một số loại cây trồng vụ xuân.

Trước tình hình thời tiết nồm ẩm có xu hướng gia tăng, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động sắp xếp lịch sinh hoạt và đi lại phù hợp.

Các hộ gia đình nên chú ý chống ẩm cho nhà cửa, sử dụng các biện pháp thông gió hợp lý, hạn chế mở cửa khi độ ẩm ngoài trời quá cao. Khi tham gia giao thông, cần đi chậm, giữ khoảng cách an toàn trong điều kiện mưa phùn, sương mù để tránh tai nạn đáng tiếc.