Miền Bắc sắp đón mưa liên tiếp, thời tiết ẩm ướt dự báo kéo dài đến đầu tháng 3

HHTO - Theo dự báo, từ nay đến đầu tháng 3, khu vực miền Bắc sẽ liên tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào, trời nhiều mây, sương mù và nồm ẩm. Thời tiết thay đổi thất thường có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và sức khỏe người dân.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, miền Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, khiến mưa xuất hiện liên tiếp trên diện rộng, kéo dài đến đầu tháng 3.

Cụ thể, trong khoảng từ nay đến hết tháng 2, miền Bắc dự kiến có ít nhất vài ngày mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn và mưa rào rải rác. Một số thời điểm, đặc biệt vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, có thể xuất hiện mưa vừa, kèm dông ở vài nơi, nhất là tại khu vực vùng núi và trung du.

Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Dự báo trong ngày, thời tiết miền Bắc phổ biến nhiều mây, độ ẩm không khí cao. Ban đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều nhiệt độ nhích lên nhưng không có nắng mạnh. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, tình trạng mưa nhỏ và nồm ẩm có khả năng xuất hiện thường xuyên hơn.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, hình thái thời tiết này là đặc trưng của giai đoạn giao mùa cuối Đông - đầu Xuân, khi không khí lạnh suy yếu nhưng vẫn hoạt động xen kẽ, kết hợp với các hình thế gây mưa trên cao.

Trong những ngày tới, mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại các khu vực vùng núi. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đối với các khu vực khác trên cả nước, thời tiết nhìn chung ít biến động. Trung Bộ duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng. Nam Bộ tiếp tục có nắng nhiều, tuy nhiên không loại trừ khả năng xuất hiện mưa trái mùa rải rác vào một vài thời điểm cuối tháng 2.

Trước tình trạng mưa ẩm kéo dài, cơ quan khí tượng lưu ý người dân miền Bắc cần chú ý giữ ấm cơ thể, hạn chế ẩm mốc trong nhà ở, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa dông. Việc cập nhật thông tin dự báo thường xuyên sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày.