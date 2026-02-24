Những thói quen giúp giữ cho trí não minh mẫn, tăng hiệu suất trong năm mới

HHTO - Chúng ta thường chỉ tập trung vào mục tiêu rèn luyện thể chất mà quên rằng não bộ cũng cần được rèn luyện thường xuyên. Giống như cơ bắp, trí óc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn khi bạn tập những thói quen tốt.

1. Giữ thăng bằng trên một chân

Hãy luyện đứng bằng một chân trong khi đánh răng hoặc chờ nước sôi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó giúp cả cơ bắp và não bộ của bạn hoạt động cùng nhau. Khi chúng ta già đi, khả năng giữ thăng bằng càng trở nên quan trọng hơn. Rèn luyện khả năng phối hợp giữa trí óc và cơ thể có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ.

2. Vẽ bản đồ bằng trí nhớ

Khi có thời gian trống, ví dụ như trong lúc chờ đợi, thay vì lướt điện thoại, hãy cầm bút và phác thảo lại khu phố, khu café, trung tâm thương mại mà bạn yêu thích. Cố gắng nhớ lại và vẽ càng cụ thể càng tốt. Điều này giúp mài sắc trí nhớ và thử thách não bộ của bạn một cách thú vị.

3. Sử dụng tay không thuận

Hãy thử tập viết, ăn hoặc chải tóc bằng tay không thuận. Lúc đầu sẽ cảm thấy lạ, nhưng đây là một thói quen rất tốt cho não bộ của bạn. Những chuyển động mới thúc đẩy trí óc của bạn hoạt động nhiều hơn để kiểm soát cơ thể. Chỉ cần kiên trì thực hiện một chút mỗi ngày, bạn sẽ trở nên tháo vát và tăng khả năng xử lý trong mọi việc.

4. Đi bộ lùi (dĩ nhiên là ở nơi an toàn)

Đi bộ lùi sẽ thử thách bộ não của bạn theo một cách hoàn toàn mới. Hãy bắt đầu ở một khu vực quen thuộc, chẳng hạn như phòng khách hoặc một bãi cỏ trống trải, an toàn. Sau đó, bước chậm rãi trong khi vẫn quan sát, chú ý đến môi trường xung quanh. Cách rèn luyện này giúp cải thiện thăng bằng và tăng cường trí nhớ của bạn. Đó cũng là một mẹo thú vị giúp cơ thể và não bộ hoạt động cùng nhau.