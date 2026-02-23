Hết Tết dễ xì-trét: Làm gì để teen tránh sốc tâm lý khi quay lại trường học?

HHTO - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, nhiều học sinh - đặc biệt là các bạn teen rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản, lo lắng khi phải quay lại nhịp học tập dày đặc. Sốc tâm lý hậu Tết là hiện tượng phổ biến và hoàn toàn có thể phòng tránh nếu có sự chuẩn bị và đồng hành đúng cách.

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, sinh hoạt tự do, thức khuya - dậy muộn, ăn uống thất thường, việc đột ngột quay lại kỷ luật học đường khiến không ít teen rơi vào trạng thái uể oải, mất động lực. Một số bạn có biểu hiện căng thẳng, cáu gắt, lo âu trước bài vở, kiểm tra đầu năm hoặc áp lực thành tích.

Theo các chuyên gia tâm lý học đường, sự thay đổi đột ngột về nhịp sinh hoạt và kỳ vọng học tập là nguyên nhân chính dẫn đến “sốc tâm lý hậu Tết” ở học sinh.

(Ảnh minh họa: AI)

Điều chỉnh nhịp sinh hoạt - Bước đầu quan trọng: Việc quay lại giờ giấc sinh hoạt khoa học càng sớm càng tốt được xem là yếu tố then chốt. Teen nên ngủ đúng giờ, dậy sớm, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ban đêm để cơ thể thích nghi dần. Khi thể chất ổn định, tinh thần cũng sẽ bớt mệt mỏi và căng thẳng.

Đừng gây áp lực học tập ngay sau Tết: Không ít học sinh cảm thấy “choáng” khi vừa đi học đã phải đối mặt với bài kiểm tra, bài tập dồn dập. Các chuyên gia khuyến nghị, teen nên bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng: xem lại bài cũ, sắp xếp thời khóa biểu, lập kế hoạch học tập theo từng ngày. Việc chia nhỏ mục tiêu giúp giảm cảm giác quá tải và tạo động lực quay lại guồng học tập.

Kết nối xã hội giúp cân bằng cảm xúc: Việc gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè sau kỳ nghỉ Tết không chỉ giúp teen chia sẻ cảm xúc mà còn tạo cảm giác quen thuộc, an toàn khi quay lại trường. Những cuộc nói chuyện tưởng chừng đơn giản lại có tác dụng giải tỏa tâm lý, giúp teen nhận ra mình không phải người duy nhất cảm thấy “chưa sẵn sàng”. Bên cạnh đó, vận động nhẹ như đi bộ, chơi thể thao, tập thể dục cũng góp phần cải thiện tinh thần, giảm uể oải sau kỳ nghỉ dài.

(Ảnh minh họa: AI)

Vai trò quan trọng của gia đình và nhà trường: Phụ huynh và thầy cô được xem là “điểm tựa” tâm lý quan trọng với teen trong giai đoạn sau Tết. Việc so sánh con với bạn bè, trách móc khi con học chậm nhịp có thể khiến tình trạng căng thẳng trở nên nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, sự lắng nghe, động viên và điều chỉnh kỳ vọng phù hợp sẽ giúp teen lấy lại cân bằng nhanh chóng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, cảm giác chán nản, lo âu sau kỳ nghỉ Tết là phản ứng tâm lý bình thường, không phải dấu hiệu tiêu cực nếu được nhận diện và xử lý đúng cách. Chỉ cần cho teen thời gian thích nghi, một lộ trình học tập hợp lý cùng sự thấu hiểu từ người lớn, các bạn teen sẽ sớm trở lại trạng thái ổn định và sẵn sàng cho học kỳ mới.