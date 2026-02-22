Sửa quy định cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét tốt nghiệp THPT từ năm 2026

HHTO - Từ năm 2026, quy định về cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ có sự điều chỉnh quan trọng. Theo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được ban hành, Bộ GD&ĐT thay đổi cách xác định khu vực ưu tiên của thí sinh, thay vì chủ yếu dựa vào nơi thường trú như trước đây.

Xác định khu vực ưu tiên theo nơi học THPT

Theo quy định mới áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, khu vực ưu tiên của thí sinh được xác định theo địa điểm của trường THPT (hoặc trường trung cấp, trung học nghề) mà thí sinh đã theo học lâu nhất trong thời gian học THPT.

Trường hợp thí sinh học tại nhiều trường thuộc các khu vực ưu tiên khác nhau và thời gian học ở các khu vực là như nhau, khu vực ưu tiên sẽ được tính theo địa điểm của trường mà thí sinh học sau cùng.

Mức cộng điểm ưu tiên khu vực vẫn được giữ theo các ngưỡng quen thuộc, dao động từ 0,25 đến 0,75 điểm, tùy khu vực mà thí sinh thuộc về.

Quy định cũ: Dựa vào nơi thường trú

Trước khi có điều chỉnh này, việc xác định khu vực ưu tiên khi xét tốt nghiệp THPT chủ yếu căn cứ vào nơi thường trú của thí sinh trong thời gian học THPT, kèm theo một số điều kiện bổ sung như thời gian cư trú liên tục tại địa bàn ưu tiên, hoặc vị trí địa lý của trường học so với khu vực hành chính trung tâm.

Cách làm này từng phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở nhiều địa phương. Không ít trường hợp thí sinh thay đổi nơi cư trú nhưng thông tin chưa được cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu, gây khó khăn cho nhà trường trong quá trình xác minh và áp dụng chế độ ưu tiên.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Điểm khác biệt lớn nhất: Chuyển từ “nơi ở” sang “nơi học”

So với quy định trước đây, điểm thay đổi cốt lõi trong quy định mới là chuyển tiêu chí xác định ưu tiên khu vực từ nơi cư trú sang nơi học tập thực tế của thí sinh.

Nếu như trước kia, nơi thường trú đóng vai trò quyết định trong việc được cộng điểm ưu tiên, thì từ năm 2026, thời gian học tập tại trường THPT ở từng khu vực mới là yếu tố then chốt. Cách tiếp cận này được đánh giá là sát với thực tế học tập của học sinh hơn, đồng thời giảm áp lực xác minh thông tin hành chính cho các cơ sở giáo dục.

Kỳ vọng tăng tính công bằng, minh bạch

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh quy định cộng điểm ưu tiên khu vực nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình áp dụng quy định cũ, đồng thời bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Khi quyền ưu tiên được xác định dựa trên nơi học tập ổn định, rõ ràng, thay vì dữ liệu cư trú có thể thay đổi, việc xét tốt nghiệp được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn cho cả học sinh và nhà trường, nhất là trong bối cảnh hệ thống dữ liệu dân cư và địa giới hành chính liên tục được điều chỉnh.

Quy định mới sẽ chính thức áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh đang theo học chương trình THPT hiện nay và các năm học tiếp theo.