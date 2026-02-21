Toàn cảnh vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị chị họ học cùng lớp rạch tay

HHTO - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin một nữ sinh lớp 5 tại tỉnh Cà Mau bị chính chị họ dùng dao rạch nhiều vết thương trên cơ thể. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như hướng xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc được phát hiện khi giáo viên của Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (tỉnh Cà Mau) nhận thấy nữ sinh T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5) có nhiều vết thương hở ở tay và một số vị trí khác trên cơ thể khi đến lớp.

Do có nhiều dấu hiệu bất thường, nhà trường đã nhanh chóng thông báo cho gia đình và chính quyền địa phương để phối hợp xác minh, làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, em T.T.N. sống cùng bà ngoại tại địa phương do cha mẹ đi làm ăn xa. Cùng sinh sống trong nhà còn có chị họ của em N. là T.T.V. (12 tuổi) - học cùng lớp với nữ sinh này. Do ở chung nhà, cả hai em thường xuyên tiếp xúc, sinh hoạt và ngủ chung phòng.

Làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày giữa hai chị em họ. Cụ thể, trong một số lần xảy ra cãi vã, xô xát nhỏ, do bức xúc và không kiềm chế được cảm xúc, T.T.V. đã dùng dao rọc giấy rạch vào tay em N., gây ra nhiều vết thương. Hành vi này được cho là xảy ra nhiều lần trong thời gian ngắn, khiến các vết thương chồng chéo, dễ nhận thấy khi em N. đến trường.

Vết thương trên tay em N.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đá Bạc đã phối hợp với gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc. Kết quả cho thấy người gây ra thương tích chính là chị họ của nạn nhân, hiện chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Do đó, cơ quan chức năng không khởi tố vụ án mà áp dụng biện pháp giáo dục, quản lý tại gia đình và nhà trường, đồng thời yêu cầu người giám hộ tăng cường giám sát, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.

Theo cơ quan chức năng, các vết thương của em T.T.N. không nguy hiểm đến tính mạng và đang dần hồi phục. Gia đình cũng không có yêu cầu xử lý hình sự đối với người gây ra sự việc.

Để đảm bảo an toàn tâm lý và môi trường sinh hoạt cho nạn nhân, em N. đã được mẹ ruột đón về sinh sống cùng ông bà nội, đồng thời chuyển trường để tiếp tục việc học.

Vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị chị họ rạch tay không chỉ khiến dư luận xót xa mà còn đặt ra nhiều vấn đề về bạo lực giữa trẻ em trong gia đình, kỹ năng kiểm soát cảm xúc ở lứa tuổi nhỏ cũng như vai trò giám sát, giáo dục của người lớn.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình, nhà trường cần quan tâm sát sao hơn đến tâm lý, hành vi của trẻ em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để ngăn chặn những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.