Olympia 26: Nam sinh Hà Nội bứt phá ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế Tuần

HHTO - Cuộc đua chinh phục vòng nguyệt quế tại Đường Lên Đỉnh Olympia Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2 năm thứ 26 diễn ra đầy kịch tính khi các thí sinh liên tục rượt đuổi điểm số. Với phong độ ổn định và bản lĩnh ở phần thi về đích, nam sinh Trần Mạnh Khôi đã xuất sắc bứt phá, giành chiến thắng chung cuộc với 290 điểm.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1- Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với sự tham gia tranh tài của 4 nam sinh: Nguyễn Công Minh (trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng), Nguyễn Thanh Ân (trường THPT Lê Hồng Phong - Đắk Lắk), Lâm Tiến Đạt (trường THPT Nghĩa Lộ - Lào Cai), Trần Mạnh Khôi (trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Phần thi Khởi động, phần tranh tài giữa các nam sinh đã diễn ra với không khí vô cùng sôi động. Kết thúc phần thi khởi động chung và riêng, thứ hạng của các thí sinh lần lượt là Mạnh Khôi đạt 90 điểm, Thanh Ân có 55 điểm, Tiến Đạt có 20 điểm và Công Minh có một điểm 10.

Bốn thí sinh ở phần thi Khởi động

Phần thi Vượt chướng ngại vật, sau khi gợi ý thứ 2 được mở ra, Tiến Đạt và Mạnh Khôi đều bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa, với đáp án là "Ngựa" đã giúp Tiến Đạt giành 60 điểm. Sau phần thi, Mạnh Khôi vẫn đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm, Tiến Đạt vươn lên thứ hai với 80 điểm, Thanh Ân có 65 điểm và Công Minh có 20 điểm.

Đến với phần thi Tăng tốc, sau bốn câu hỏi của phần thi, điểm số của các bạn thí sinh đã có sự thay đổi. Tiến Đạt có màn bứt phá ngoạn mục, vươn lên đứng đầu với 230 điểm. Mạnh Khôi đạt 200 điểm, Thanh Ân có 85 điểm và Công Minh đạt 70 điểm.

Trong phần Về đích, Tiến Đạt chọn 3 câu 20 điểm. Câu hỏi thứ nhất, Tiến Đạt và Mạnh Khôi đều không có câu trả lời đúng. Nam sinh không ghi thêm điểm ở câu thứ 2. Câu trả lời ở câu hỏi thứ ba đã giúp Đạt có thêm 20 điểm. Tiến Đạt hoàn thành phần thi với 250 điểm.

Tiến Đạt trong phần thi về đích

Mạnh Khôi lựa chọn ba câu hỏi trị giá 20 điểm. Nam sinh đạt được 20 điểm trong câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ 2, cả Khôi và Công Minh đều không có đáp án chính xác. Khôi tiếp tục ghi thêm 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Sau phần thi, Mạnh Khôi có 230 điểm.

Mạnh Khôi có phần về đích khá suôn sẻ

Thanh Ân lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Ở hai câu đầu tiên, nam sinh xuất sắc ghi thêm cho mình 50 điểm. Tuy nhiên, trong câu hỏi thứ 3, mặc dù lựa chọn ngôi sao hy vọng, Ân chưa đưa ra được câu trả lời đúng. Thanh Ân hoàn thành phần thi với 105 điểm.

Thanh Ân đã có phần về đích khá tốt

Công Minh lựa chọn gói câu hỏi trị giá 30 điểm 3 câu. Câu hỏi đầu tiên, nam sinh vụt mất 30 điểm vào tay Mạnh Khôi. Với câu trả lời đúng, Mạnh Khôi đã lấy lại ngôi đầu bảng với 260 điểm. Công Minh tiếp tục mất 30 điểm vào tay Thanh Ân. Ở câu hỏi cuối cùng, Mạnh Khôi tiếp tục gia tăng điểm số lên 290 điểm.

Công Minh đã rất nỗ lực ở vòng thi cuối cùng

Kết quả chung cuộc, Mạnh Khôi (trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội) với màn thể hiện xuất sắc và số điểm ấn tượng 290 điểm, đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Về nhì là Tiến Đạt (trường THPT Nghĩa Lộ - Lào Cai) có 250 điểm. Thanh Ân (trường THPT Lê Hồng Phong - Đắk Lắk) ở vị trí thứ 3 với 135 điểm. Công Minh (trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng) cũng đã có kỷ niệm đáng nhớ tại cuộc thi.