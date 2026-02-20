Hàng loạt trường đại học công bố Thông tin tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi

HHTO - Vào ngày 15/2, Bộ GD&ĐT chính thức công bố Quy chế tuyển sinh năm 2026 cho các ngành đào tạo trình độ Đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng. Ngay sau khi nhận được thông tin, một số trường đại học đã có động thái cập nhật Thông tin tuyển sinh dự kiến cho các thí sinh nắm bắt.

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ

Năm nay, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (ULIS) sẽ sử dụng 24 tổ hợp để tuyển sinh, giảm 18 so với năm ngoái.

Các phương thức tuyển sinh năm 2026 bao gồm: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT của ĐHQGHN (HSA).

Một điểm thay đổi lớn trong phương thức tuyển sinh năm nay của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là loại bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: Internet.

Điểm thay đổi đáng chú ý trong phương án tuyển sinh năm nay của nhà trường chính là loại bỏ phương thức xét tuyển học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM công bố cách tính điểm xét tuyển tổng hợp

Ngày 15/2, trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM (UEL) đã công bố Thông tin tuyển sinh dự kiến Đại học chính quy năm 2026 với một số thay đổi. Chỉ tiêu dự định của trường rơi vào khoảng 3.200 sinh viên, tăng 500 chỉ tiêu so với năm trước.

Nhà trường sẽ tuyển sinh bằng hai phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (tối đa 5%) và Xét tuyển tổng hợp.

Công thức tính điểm cho phương thức xét tuyển tổng hợp của trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM).

Trong đó: - Thang điểm tối đa của phương thức xét tuyển tổng hợp là 100 điểm. - Điểm ĐGNL quy đổi = Điểm bài thi ĐGNL x 100/1.200 - Điểm TNTHPT quy đổi = Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp * 100/30. - Điểm Học bạ quy đổi = Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp * 100/30. Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12. - Hệ số quy đổi 𝛂 và các trọng số 𝞫1, 𝞫2; 𝞫3 được hội đồng tuyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc đại học theo các phương thức tương ứng trong 03 năm gần nhất.

Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM dự kiến mở thêm ngành mới

Cùng ngày, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM (HCMUSSH) đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2026. Trường dự kiến mở mới 5 ngành đào tạo chính quy là: Tâm lý học (CQT), Quản lý đô thị và bất động sản (CQTT), Tiếng Trung thương mại (CQTT), Quan hệ công chúng (CQTT) và Hán Nôm (CQTT).

Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM dự kiến sẽ mở thêm 5 ngành học mới trong năm nay. Ảnh: Internet.

Năm học này, nhà trường cũng đưa ra hai phương thức tuyển sinh chính giống với trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) là: Xét tuyển thẳng và Xét tuyển tổng hợp với cách tính điểm chi tiết. Tổng điểm cộng, điểm thưởng không được vượt quá 10% điểm tối đa của điểm xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT.