Biến những mảng tường trơn thành tác phẩm 3D, Gen Z xứ Trung kiếm tiền tỷ

HHTO - Biến những mảng tường thô kệch thành tác phẩm phù điêu 3D sống động, hai chàng trai Gen Z đã thu về hơn 3,7 tỷ đồng/năm. Câu chuyện "lột xác" cho nghề thủ công này là minh chứng cho tư duy táo bạo: Biến những điều bình thường thành nghệ thuật đẳng cấp.

Câu chuyện của 2 chàng trai Tiểu Quách và Tiểu Dân (Trung Quốc) đã khiến bất kỳ ai cũng có cái nhìn hoàn toàn khác, mới mẻ và đầy cảm hứng, về nghề trét bột tường (bả matit). Studio của hai chàng trai Gen Z này vừa công bố doanh thu năm qua là hơn 1 triệu tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Tiểu Quách (1998) và Tiểu Dân (2004).

Thay vì nhận tiền công mỗi ngày như thợ hồ thông thường, Quách và Dân nhận những đơn hàng "khủng" lên tới 50.000 tệ (gần 200 triệu đồng) cho một bức tường. Bí quyết nằm ở sự sáng tạo khác biệt: Họ không chỉ làm phẳng tường. Họ dùng bay và bột để đắp phù điêu, tạo ra cả thế giới 3D sống động ngay trong nhà gia chủ.

Khách hàng sẵn sàng chi trả số tiền lớn chính là bởi tay nghề điêu luyện của 2 chàng trai. Từ những bao bột trắng vô tri, họ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hùng vĩ như "Núi tuyết Ninh Ba" trùng điệp hoặc phi hành gia với bộ trang phục chuẩn đến từng chi tiết.

Tác phẩm "Núi tuyết Ninh Ba" của Quách và Dân.

Mô hình phi hành gia 3D trên tường.

Quách và Dân đều là những người thợ "tay ngang". Khởi nghiệp từ năm 2024, chưa từng qua trường lớp đào tạo mỹ thuật chuyên nghiệp nào, họ chọn cách "lấy cần cù bù thông minh". Ban ngày, họ đi theo thợ cả học kỹ thuật pha bột, làm nền. Ban đêm, họ mày mò tự học tư duy hình khối từ các video nước ngoài.

Chính tinh thần tự học bền bỉ đã giúp họ bù đắp những thiếu hụt về kiến thức hàn lâm rồi tạo ra những tác phẩm để đời.

Các bước làm ra "hồ tiên" của hai anh em. - Ảnh: 81288069529.

Hiện tại, kênh Douyin "Anh em Tóc đuôi sói" đang viral tại Trung Quốc. Dưới phần bình luận, netizen xứ Trung không tiếc lời khen ngợi. Nhiều người viết: "Đừng gọi đây là thợ trét bột, đây chính là nghệ sĩ điêu khắc" hay "Đúng là nghề nào giỏi cũng có thể thành công". Câu chuyện của Quách và Dân là minh chứng rõ nhất cho thực tế: Dù làm công việc gì, chỉ cần đặt trọn tâm huyết và không ngừng nâng cấp bản thân, bạn chắc chắn sẽ tỏa sáng.