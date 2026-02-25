Toàn cảnh thông tin tuyển sinh năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội

HHTO - Sáng 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026. Năm nay, trường tiếp tục giữ vững định hướng tuyển sinh ổn định, minh bạch và đa dạng hóa cơ hội tiếp cận cho thí sinh trên toàn quốc với tổng chỉ tiêu dự kiến là 9.880 sinh viên cùng 3 phương thức tuyển sinh được duy trì như các năm trước.

Quy mô tuyển sinh giữ ổn định, gần 10.000 chỉ tiêu

Theo thông tin công bố, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến 9.880 sinh viên, tương đương với các năm gần đây. Chỉ tiêu được phân bổ cho nhiều nhóm ngành đào tạo, trong đó các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, khoa học máy tính, điện - điện tử, cơ khí, tự động hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn.

Nhà trường cho biết, việc giữ ổn định quy mô tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Ba phương thức xét tuyển chủ đạo

Trong mùa tuyển sinh 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục áp dụng ba phương thức xét tuyển chính, đã được triển khai hiệu quả trong những năm gần đây.

Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phương thức thứ nhất là xét tuyển tài năng, dành cho các thí sinh có thành tích học tập và năng lực nổi bật. Nhóm này bao gồm thí sinh được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh sở hữu các chứng chỉ quốc tế uy tín như SAT, ACT, A-Level, AP, IB; cùng với nhóm thí sinh tham gia xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Phương thức thứ hai là xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Đây là kỳ thi đánh giá khả năng tư duy logic, phân tích và vận dụng kiến thức của thí sinh, được xem là điểm nhấn trong tuyển sinh của Nhà trường nhiều năm qua.

Phương thức thứ ba là xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sử dụng các tổ hợp xét tuyển truyền thống phù hợp với từng ngành đào tạo.

Kỳ thi Đánh giá tư duy tiếp tục là điểm nhấn

Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2026 dự kiến được tổ chức với nhiều đợt trong năm, tạo điều kiện để thí sinh trên cả nước có thêm cơ hội tham dự. Kết quả kỳ thi này không chỉ được sử dụng để xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội mà còn được nhiều trường đại học khác công nhận và sử dụng trong tuyển sinh.

Theo Nhà trường, việc duy trì và hoàn thiện kỳ thi Đánh giá tư duy giúp đánh giá toàn diện hơn năng lực của thí sinh, giảm áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Quy định về ngoại ngữ và chương trình đào tạo quốc tế

Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình quốc tế, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục áp dụng các yêu cầu cụ thể về năng lực ngoại ngữ. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn theo quy định sẽ được quy đổi điểm hoặc cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển.

Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ Ngoại ngữ.

Nhà trường khuyến khích thí sinh chủ động chuẩn bị năng lực ngoại ngữ từ sớm nhằm đáp ứng yêu cầu học tập trong môi trường đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, phương án tuyển sinh năm 2026 được xây dựng theo định hướng ổn định, kế thừa các phương thức đã chứng minh hiệu quả, đồng thời từng bước mở rộng cách tiếp cận đánh giá năng lực người học một cách toàn diện hơn.

Việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển được kỳ vọng sẽ giúp thí sinh có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực cá nhân, qua đó nâng cao chất lượng đầu vào và hiệu quả đào tạo trong những năm tới.